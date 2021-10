La Viterbese rialza la testa: 2-0 al Siena e prima vittoria stagionale

Martedì 19 Ottobre 2021, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 16:59

La Viterbese batte 2-0 il Siena centrando la prima vittoria in campionato della stagione. Il primo squillo è della Viterbese. Al 18′ Volpicelli va via sulla destra, converge verso il centro ed esplode il sinistro ma la palla finisce alta. Al 32′ ci prova il Siena con Bianchi che raccoglie una respinta della difesa e calcia al volo dai venti metri ma il suo sinistro è largo. Al 39′ corner dalla destra di Volpicelli e colpo di testa di Murilo, palla che sorvola la traversa. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa la Viterbese passa al 4′, Alberico mette in mezzo per Murilo che all’altezza del primo palo calcia col destro e batte Lanni. Al 70′ coast tu coast di Volpicelli che fa sessanta metri palla al piede, entra in area e incrocia col sinistro, palla larga di un soffio. Al 76′ ci prova Caccavallo dalla distanza, palla alta. All’82’ grande azione di Errico che con l’esterno del destro mette Capanni vanti al portiere, destro di prima intenzione respinto con i piedi da Lanni. Un minuto più tardi la Viterbese raddoppia, Errico appoggia al limite per Volpicelli che calcia di prima col sinistro mettendo la palla sul palo lontano. È il gol che chiude il match, sabato prossimo i gialloblù saranno impegnati in trasferta sul campo della Lucchese.

VITERBESE (3-5-2): Daga; D’Ambrosio, Martinelli, Van Der Velden; Pavlev, Calcagni, Megelaitis, Alberico (20′ st Errico), Urso; Murilo (27′ st Capanni), Volpicelli (40′ st Simonelli). A disposizione: Bisogno, D’Uffizi, Volpe, Ricchi, Natale, Zanon, Marenco, Tassi. Allenatore: Raffaele.

SIENA (3-5-2): Lanni; Milesi, Terzi, Farcas; Mora (15′ st Guberti), Acquadro (15′ st Caccavallo), Pezzella, Bianchi (33′ st Montiel), Disanto; Varela, Karlsson. A disposizione: Mataloni, Marocco, Zaccone, Cardoselli, Marcellusi, Morosi, Peresin, Darini, Conti. Allenatore: Gilardino.

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese.

Marcatori: 4′ st Murilo, 84′ Volpicelli.

Note: angoli: 6-3 per la Viterbese; ammoniti: Terzi, Alberico, Pezzella, Volpicelli, D’Ambrosio, Errico, Raffaele (non dal campo); recuperi: 1’ pt; 4’ st.