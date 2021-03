La Viterbese rende omaggio alla storia della Virtus Pilastro: consegnate le maglie ai vecchi capitani biancorossi

Tra presente e passato con un filo unico tenuto insieme dal calcio. Nella mattinata, i giocatori della Viterbese che si stavano allenando sul sintetico del Pilastro, si sono resi protagonisti di un gesto che rende onore a chi ama questo magico sport. Prima di venire restaurato e diventare il primo impianto in erba sintetica della città, il Vincenzo Rossi, ha ospitato l'epopea di un club storico come la Virtus Pilastro che - purtroppo - dal 2017 non esiste più. E allora, su iniziativa del delegato allo Sport del Comune Matteo Achilli, Federico Baschirotto, Nicolas Bensaja e Francesco Salandria tre moschiettieri dell'attuale Viterbese, hanno consegnato nelle mani di tre storici capitani e giocatori simbolo della Virtus Pilastro le gloriose casacche biancorosse che altrimenti sarebbero state buttate. E gettare via anni di storia non è mai bello, per questo lo storico capitano della Virtus Virgilio Petroselli, accompagnato da Alessandro Lucchi, Sergio Cionfi e Massimiliano Proietti Palombi, per tutti "Manetto", ha ricevuto quattro maglie del Pilastro che tutti e quattro i calciatori presenti all'evento hanno indossato per lunghi anni. «Il Pilastro ha rappresentato un pezzo di storia calcistica di questa città - ha detto Achilli - ci tenevemo particolarmente a far avere le maglie a quattro simboli di un club che purtroppo oggi non esiste più. Ringrazio la Viterbese per la disponibilità: i calciatori sono stati stupendi». Questo gesto, forse, servirà anche a far rimettere in moto la macchina che porterà alla rinascita del club rionale: il calcio ha bisogno di storia e valori con la Virtus Pilastro che li ha incarnati per lunghi anni.

