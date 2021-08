Giovedì 19 Agosto 2021, 06:40

La Viterbese vince l'amichevole contro il Pomezia per 2-0 segnando entrambe le reti nella ripresa. Il tecnico Alessandro Dal Canto ha utilizzato nel primo tempo soprattutto quegli elementi che, nelle amichevoli precedenti avevano avuto poche occasioni per mettersi in mostra. La squadra gialloblù è così apparsa poco incisiva anche se ha avuto due buone occasioni con Tassi, Adopo e Simonelli. Viterbese ha avuto Infatti il pallino del gioco, ma alla fine il Pomezia è riuscito a tenere testa ai gialloblù. Nel secondo tempo la musica è cambiata perché la Viterbese si è schierata con il tridente che probabilmente sarà titolare anche sabato sera contro il Gubbio in Coppa Italia. Con Murilo, Volpicelli ed Errico in attacco, la Viterbese è sembrata infatti più incisiva. I pericoli per il Pomezia vengono sempre dalle fasce. Così, dopo qualche minuto dall'inizio del secondo tempo, Errico porta in vantaggio la Viterbese con un tocco sotto misura dopo un bel servizio di Murilo. I gialloblù sfiorano il gol in più occasioni e segnano il raddoppio nei minuti finali sempre con un tocco ravvicinato di Volpicelli che sfrutta un cross di Ricchi. Poco poco prima del triplice fischio, Murilo si guadagna un calcio di rigore, che poi lui stesso si fa parare dal portiere avversario. Per quello che riguarda il mercato, sembra ormai concluso l'accordo per l'arrivo del centrocampista ex Arezzo Fabio Foglia, che il tecnico gialloblù Alessandro Dal Canto ha già avuto proprio quando guidava la squadra amaranto. Ormai sempre più in lista di partenza il difensore Emmanuel Mbende, che ieri non era nemmeno in panchina e ormai ai margini del progetto gialloblù. VITERBESE (4-3-1-2): Bisogno (1’ st Daga); Fracassini (1’ st Pavlev), Marenco (1’ st D’Ambrosio), Camilleri (1’ st Van Der Velden), Urso (1’ st Ricchi); Adopo (1’ st Calcagni), Natale (1’ st Megelaitis), Zanon (1’ st Alberico); D’Uffizi (1’ st Errico); Tassi (1’ st Volpicelli), Simonelli (1’ st Murilo). A disp. Borsellini, Ricci, Aromatario. All. Alessandro Dal Canto. POMEZIA (4-3-3): Landi; Lo Pinto (25’ st Troncone), Bianchi (8’ st Morelli), Passiatore, Grizzi (1’ st Celli); Fiorentini (8’ st Bussi), Ruggero, Manga (1’ st Gallo); Cano (19’ st Bizzaglia), Massella (21’ st Mezzina), Otero. A disp. Pucciarelli, Bonci. All. Stefano Scaricamazza. ARBITRO: Silvia Stavagna di Viterbo RETI: 4’ st Errico,36′ st Volpicelli. NOTE partita giocata a porte chiuse, angoli 2-0 per la Viterbese