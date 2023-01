La Viterbese regge fino al novantesimo poi cede al Pescara. Lopez parte con una sconfitta. Gialloblù ultimi

La Viterbese regge fino al novantesimo nel gelo di Pescara, ma viene punita da un gol di Delle Monache al tramonto del match. I gialloblù, dopo la settimana travagliata con il cambio di allenatore e soprattutto la penalizzazione di due punti in classifica, escono sconfitti dall'Adriatico restando in fondo alla classifica. Sconfitta meritata quella incassata da Polidori e compagni che hanno sì lottato, ma senza mai tirare in porta. Il nuovo allenatore Giovanni Lopez dovrà lavorare molto a livello offensivo, sperando nel mercato che da domani entrerà nel vivo anche se portare giocatori decisivi a Viterbo, sarà complicato.