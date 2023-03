Venerdì 3 Marzo 2023, 05:45

La Viterbese prepara la trasferta di domani a Foggia con l’incognita attacco. Mentre la sentenza definitiva sulla restituzione o meno dei due punti di penalizzazione arriverà con ogni probabilità solo a fine campionato. Dopo la bocciatura del ricorso in appello contro la decisione del Tribunale federale, che lo scorso 18 gennaio tolto due punti ai gialloblù per il mancato pagamento di alcuni versamenti Inps da parte della società, la Viterbese dovrà prima aspettare le motivazioni da parte della Corte d’Appello della Figc per poi inoltrare ricorso al Coni.

Le motivazioni potrebbero arrivare tra una settimana circa e quindi la società di via della Palazzina dovrà preparare il ricorso da presentare al Collegio di garanzia. L’organo del Coni, che riesaminerebbe la pratica dall’inizio, potrebbe poi impiegare circa un mese per emettere la propria sentenza. Ecco così che si arriverebbe alla fine del campionato, visto che i gialloblù giocheranno l’ultima partita della stagione regolare il 23 aprile allo stadio Enrico Rocchi contro la Virtus Francavilla.

Intanto, in vista della partita di domani pomeriggio alle 14,30 sul terreno di gioco del Foggia, restano in dubbio i due attaccanti titolari Marotta e Jallow. Quest’ultimo risente della botta alla caviglia, ricevuta sabato scorso nella partita contro il Picerno, mentre Marotta ha un problema alla costola. Stringendo i denti i due comunque potrebbero anche farcela. Altrimenti la coppia d’attacco potrebbe essere formata da D’Uffizi e Polidori, con quest’ultimo che tra l’altro è andato in rete sabato scorso nel corso della ripresa pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

Con il ritorno dal primo minuto di Pavlev sulla fascia destra dopo il turno di squalifica, per quello che riguarda il ruolo di interno di centrocampo sono in ballottaggio Mastropietro e Barillà. Con quest’ultimo che ormai ha acquisito il minutaggio giusto, dopo il suo arrivo in occasione del mercato di riparazione invernale nel mese di gennaio.

Il Foggia al momento è una delle squadre più in forma del campionato, dopo il suo arrivo la settimana scorsa in sostituzione del dimissionario Fabio Gallo, il tecnico Mario Somma domani contro la Viterbese farà ufficialmente il suo esordio sulla panchina rossonera. In occasione dello scorso turno di campionato dove il Foggia ha giocato sul campo della Fidelis Andria, Mario Somma non ha potuto infatti seguire la partita dalla panchina a causa di un turno di squalifica risalente a quando allenava il Potenza.