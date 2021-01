Tutto rinviato a data da destinarsi, non solo la partita, ma anche un incontro dove poter decidere una data. “È ancora tutto in alto mare”. Ha detto ieri il presidente gialloblù Marco Romano. Dopo la sospensione per nebbia al 7’ della ripresa della gara che la Viterbese ha disputato domenica scorsa allo stadio Nicola Ceravolo a Catanzaro, nemmeno ieri è stato affrontato l’argomento di una possibile data per continuare la partita che riprenderebbe proprio dal minuto in cui è stata interrotta. Quello che sembra ormai scontato è che il recupero non ci sarà comunque in tempi brevi, visto che nelle prossime settimane il calendario gialloblù è piuttosto intasato anche a causa del turno infrasettimanale che si svolgerà il prossimo 3 febbraio quando la formazione allenata da Roberto Roberto Taurino affronterà allo stadio Enrico Rocchi la Turris. Una volta stabilita la data del recupero, le due squadre potranno tra l’altro giocare con tutti gli elementi nella propria lista e quindi anche con gli eventuali nuovi acquisti che potranno essere effettuati nella sessione di mercato di riparazione tutt’ora in corso. Quello che peserà per la Viterbese, oltre al danno economico di dover affrontare un’altra lunga trasferta, sarà anche il fatto di dover modificare il proprio lavoro settimanale per affrontare un lungo viaggio in Calabria per disputare una gara praticamente di poco più di mezz’ora. Da qui l’amarezza della società di via della Palazzina e soprattutto del presidente Romano, che avrebbe preferito chiudere la questione giocando direttamente lunedì scorso con la squadra che sarebbe rimasta sul posto. Anche se le circostanze e le motivazioni erano completamente diverse, già nella stagione 2018/19 la Viterbese giocò la partita di andata proprio con il Catanzaro addirittura dopo quella del girone di ritorno. La partita in Calabria era infatti prevista il 13 dicembre del 2018, ma venne rinviata per questioni di sicurezza, dato che proprio quel giorno a Catanzaro si doveva tenere un importante processo. La partita venne recuperata il primo maggio del 2019, tre giorni prima dell’ultima giornata di campionato. In attesa di sapere quale sarà la data della continuazione della partita con i giallorossi, la Viterbese ha ripreso ieri ad allenarsi per preparare al meglio la difficile gara casalinga di domenica prossima contro il Teramo. Ci saranno novità importanti in attacco, visto che con una settimana di allenamento insieme ai propri compagni, potrebbe esordire dal primo minuto il nuovo acquisto Murilo. Al centro del reparto avanzato dovrebbe rientrare invece Mamadou Tounkara, che ha scontato il turno di squalifica che non gli ha permesso di essere presente domenica scorsa a Catanzaro. Contro gli abruzzesi la Viterbese cercherà di ottenere la prima vittoria casalinga in campionato, il Teramo era partito molto bene ma proprio in queste ultime partite ha mostrato una leggera flessione. Per quello che riguarda i rinforzi che dovranno arrivare dal mercato, la Viterbese continua a monitorare un centrocampista, si tratta dello svizzero Matteo Fedele che ha già giocato in Italia con la maglia del Bari, allo stesso tempo il club gialloblù sta cercando di piazzare in Serie D alcuni giovani che attualmente sono poco impiegati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA