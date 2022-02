Venerdì 11 Febbraio 2022, 06:00

Spazio a Bianchimano. Sarà senza ombra di dubbio l'impiego dal primo minuto della punta ex Perugia al centro dell'attacco la novità più importante in vista del delicatissimo scontro salvezza che attende la Viterbese dopodomani allo stadio Enrico Rocchi contro il Teramo. Alessandro Polidori sarà infatti squalificato e quindi Bianchimano formera la coppia avanzata insieme a Volpicelli, che giocherà alle sue spalle. L'intesa tra i due è già molto buona, visto che già in occasione del raddoppio nella partita di domenica scorsa a Pesaro, Volpicelli ha mandato in rete il compagno di reparto nel secondo tempo con un assist veramente pregevole.

Dovrebbe tornare a disposizione anche l'attaccante brasiliano Otavio Murilo dopo il recente infortunio. La punta sudamericana dovrebbe quindi partire dalla panchina, per poi entrare in campo nel corso della ripresa nel caso in cui l'andamento della partita dovesse richiedere un suo impiego. Un'altra novità dovrebbe essere costituita dall'impiego a centrocampo di Domenico Mungo, giunto nelle ultime ore del mercato di riparazione proprio dalla compagine abruzzese con cui ha giocato nella prima parte della stagione.

A centrocampo Mungo potrebbe essere utilizzato sia come mezzala, che come esterno. Confermatissima invece la linea di difesa a tre con D'Ambrosio, Ricci e Martinelli, che nelle ultime due trasferte vittoriose ha sempre disputato prove impeccabili risultando anche molto preziosa, grazie soprattutto all'apporto di Ricci, quando ti è trattato di far ripartire l'azione gialloblu. La partita tra Viterbese e Teramo, sempre molto sentita da entrambe le tifoserie, sarà diretta da Adalberto Fiero di Pistoia, che già in passato più volte ha arbitrato la Viterbese.

La gara di dopodomani contro gli abruzzesi sarà poi seguita da quella in casa del Grosseto appena tre giorni dopo in occasione del turno infrasettimanale. Anche la partita contro i toscani allenati dall'ex Agenore Maurizi, inizialmente prevista alle 21 e poi anticipata alle 14,30, rappresenta un altro delicatissimo scontro salvezza visto che i maremmani hanno appena un punto in meno dei gialloblù. Il gruppo Antichi Valori sta organizzando un pullman per seguire la squadra con partenza alle 11 da Viterbo.