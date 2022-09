Venerdì 9 Settembre 2022, 03:45

Corsi e ricorsi storici. Torna sempre la Fidelis Andria quando dalla Viterbese ci si aspetta la partita del riscatto. La squadra pugliese affronta la Viterbese dopo più di venti anni da quello strano precedente del 1999. Era infatti il 19 settembre quando i pugliesi, freschi della recente esperienza in Serie B, arrivarono allo stadio Enrico Rocchi per affrontare una Viterbese attesa da una prova di grande orgoglio. I gialloblù arrivavano infatti da una settimana assai tumultuosa dove era successo di tutto, visto che la favola legata a Carolina Morace era già finita.

La sconfitta di Crotone nella domenica precedente per 5-2 aveva portato alle dimissioni della prima allenatrice donna nel professionismo maschile e all'avvicendamento con Giorgio Roselli. Proprio contro la Fidelis Andria i gialloblù erano quindi costretti alla vittoria. La Viterbese andò in rete con l'argentino Turchi al primo minuto di gioco, ma fu raggiunta poco dopo dagli ospiti che pareggiarono con Spinelli. Un penalty trasformato ancora da Turchi, a poco meno di un quarto d'ora dal novantesimo, consegnò alla Viterbese un successo per la verità non troppo meritato visto che i gialloblù non disputarono una grande partita. La squadra giocò però con orgoglio e la vittoria comunque fece bene al morale.

Dopo il passo falso inaspettato di domenica scorsa sul neutro di Avellino contro la neopromossa Giugliano, la stessa reazione ci si aspetta proprio dopodomani dalla Viterbese, contro una squadra che è tra quelle destinate a non retrocedere. Tra i pugliesi da rilevare la presenza dell'ex gialloblu Alessandro Dalmazzi classe '94. Il difensore centrale arrivò molto giovane alla Viterbese nel 2013, quando la squadra gialloblù giocava in eccellenza con Piero Camilli e restò poi anche nelle due stagioni seguenti in Serie D. Alessandro Dalmazzi, che la scorsa stagione giocava al Campobasso, ha seguito in Puglia il tecnico Mirko cudini.

Per quello che riguarda le novità in formazione della Viterbese riguardo alla partita di dopodomani, probabile il ritorno dal primo minuto dell'esterno Daniel Semenzato. L'ex giocatore del Bari potrebbe essere impiegato sulla corsia di destra sia come difensore, che come centrocampista. I biglietti per assistere alla partita sono già disponibili nei punti vendita Vivaticket attivi a Viterbo e provincia. Inoltre il botteghino dello stadio Enrico Rocchi il giorno della partita, che avrà inizio alle 17,30, sarà già aperto a partire dalle 15.