Martedì 2 Novembre 2021, 06:40

Detto, fatto. La Viterbese conferma di voler giocare con i giovani nel turno di Coppa Italia in gara secca, in programma domani pomeriggio sul terreno di gioco dell' Ancona Matelica, in segno di protesta contro i torti arbitrali verificatisi nelle ultime gare. Mentre oggi verrà presa una decisione circa tesseramento del centrocampista brasiliano Alvaro Iuliano, che si sta allenando già da una decina di giorni con la squadra.

"Non vogliamo pensare ad un disegno contro la nostra società - si legge in un comunicato diffuso ieri pomeriggio dal sodalizio di via della Palazzina - ma non è ammissibile che si verifichino errori del genere in un campionato professionistico, in questo modo si compromette una stagione fatta di lavoro e sacrifici economici. Chiediamo solamente che il campionato prosegua nel rispetto delle regole, della legalità e dei valori dello sport perché è questo quello in cui la società crede fermamente". Mentre i giovani giocheranno domani pomeriggio nelle Marche, il resto della squadra proseguirà quindi il lavoro in vista del delicatissimo scontro salvezza di domenica prossima sul terreno di gioco della Pistoiese.

"Cominciamo ad essere squadra, dobbiamo pensare alla prestazione" ha detto il tecnico gialloblù Giuseppe Raffaele apprezzando i miglioramenti che si sono notati soprattutto nella gara di sabato scorso contro l'Ancona Matelica. L'allenatore è chiamato a fare scelte difficili anche in attacco in vista della partita di domenica prossima. Se la squadra si presenterà infatti nuovamente con il 3-5-2, sarà difficile tenere ancora in panchina Emilio Volpicelli che ha dato un contributo fondamentale nella ripresa della gara di sabato scorsa e che ha una media realizzativa invidiabile sui calci piazzati.

Oggi i dirigenti della Viterbese avranno l'incontro decisivo circa il tesseramento di Alvaro Iuliano, nelle scorse ore il presidente Marco Romano è parso piuttosto fiducioso sulla possibilità di trovare un accordo con il giocatore. Nonostante il reintegro di Michel Adopo, l'arrivo di un altro centrocampista sembra fondamentale per questo reparto Anche perché la settimana prossima Linas Megelaitis sarà nuovamente impegnato con la propria Nazionale.