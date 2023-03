Venerdì 10 Marzo 2023, 06:00

La Viterbese dopodomani giocherà contro il suo passato. Mentre saranno probabilmente due le variazioni in formazione rispetto alla squadra che sabato scorso è scesa in campo sul terreno di gioco del Foggia. Allo stadio Viviani di Potenza ad attendere il gialloblù ci sarà infatti l'ex tecnico Giuseppe Raffaele che la scorsa stagione guidò la squadra per 6 giornate prima di essere esonerato dopo la sconfitta di Pistoia.

Quella di Raffaele alla Viterbese non fu certo un'esperienza felice, ma l'allenatore siciliano sta facendo bene in questo campionato sulla panchina dei lucani dove è tornato dopo qualche stagione. Già all'andata il tecnico, arrivato da pochi giorni sulla panchina dei rossoblù, beffo' i gialloblù visto che il suo Potenza, in svantaggio per 3-1 al quarto d'ora del secondo tempo, segnò il gol del definitivo pareggio in pieno recupero cominciando a far traballare la panchina del tecnico di allora Giacomo Filippi che fu poi esonerato dopo la gara successiva dopo la battuta d'arresto sul terreno di gioco del Taranto.

Il Potenza, in quel periodo si trovava dietro ai gialloblù in graduatoria, adesso viaggia a centro classifica ma sicuramente vorrà ottenere un successo che le permetta di guadagnare zone più tranquille e possibilmente di affacciarsi anche alla soglia della zona play-off. Il Potenza ha comunque qualche problema di formazione, visto che sono ancora in forse il centrocampista Andrea Cittadino, ed i difensori Andrea Sbraga e Domenico Girasole. Sarà invece squalificato Il centrocampista Lorenzo Del Pinto, dopo il cartellino giallo ricevuto in occasione della partita che i rossoblù hanno disputato domenica scorsa sul terreno di gioco della Virtus Francavilla. Per quello che riguarda la Viterbese invece, la squadra gialloblù dovrebbe riproporre in attacco la coppia formata da Marotta e Jallow, con quest'ultimo che ritroverebbe la maglia da titolare dopo che a Foggia era partito dalla panchina a causa di un problema alla caviglia.

A centrocampo dal primo minuto dovrebbe esserci anche Antonino Barillà, che prenderebbe il posto di Federico Mastropietro appiedato per una giornata dal Giudice sportivo dopo l'espulsione arrivata per doppio giallo nella partita di sabato scorso. Dopo alcune settimane di assenza rientra anche l'esperto laterale Daniel Semenzato, che però dovrebbe partire dalla panchina per entrare probabilmente in campo nel corso del secondo tempo. Ancora indisponibili invece i due under Simone Andreis e Francesco Rodio, che potrebbero però tornare disponibili a breve e costituire quindi un ulteriore alternativa a centrocampo per il tecnico Giovanni Lopez. La partita di dopodomani sarà diretta da Stefano Nicolini di Brescia. Il fischietto lombardo questa stagione ha incrociato una sola volta la Viterbese nella trasferta dello scorso ottobre a Monopoli, quando i gialloblù ottennero la prima vittoria in campionato con un gol di Gianmarco Nesta.