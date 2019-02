La Viterbese e Polidori travolgono il Catania: al Rocchi lo spettacolo gialloblù finisce 2-0.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbese batte 2-0 il Catania al termine di quella che forse è stata la partita più bella della stagione gialloblù. Con una doppietta dell'attaccante Alessandro Polidori, all'alba e al tramonto del match, la Viterbese ha superato un Catania apparso in grande difficoltà. La Viterbese parte forte e dopo tre minuti passa in vantaggio: Polidori approfitta di un errore di Pisseri e deposita in porta la rete del vantaggio. Calabro prepara alla grande la gara: Damiani soffoca la fonte di gioco dei siciliani Lodi, mentre Vandepputte fa ammattire Baraye che soffre la velocità e le scorribande dell'esterno belga. Il punteggio potrebbe essere più rotondo, ma Pisseri si riscatta su Vandeputte alla mezz'ora. Alla fine del primo tempo però, la Viterbese allarga la forbice: il solito Polidori la fa da padrone in area e conquista un calcio di rigore che trasforma con precisione e freddezza. Ad inizio ripresa ci si attende la reazione degli etnei, ma Baldassin e compagni controllano con relativa tranquillità sfiorando la terza rete nel finale con il palo colpito proprio da Baldassin. Finsce 2-0 con il Rocchi in festa e il Catania che abbandona il campo con la testa bassa e in silenzio stampa.Viterbese (3-5-2): Valentini; Atanosav, Rinaldi, Sini; De Giorgi (Coda 90′), Baldassin, Damiani (Palermo 90′), Tsonev (Cenciarelli 61′), Mignanelli; Polidori (Zerbin 73′), Vandeputte (Ngissah 73′). A disp: Demba, Sparandeo, Milillo, Coppola, Pacilli, Artioli, Molinaro. All: Calabro A.Catania (4-3-3): Pisseri; Aya, Esposito (Carriero 39′), Silvestri, Baraye; Biagianti (Angiulli 72′), Rizzo (Sarno 46′), Lodi; Manneh (Brodic 63′), Marotta, Di Piazza (Curiale 63′). A disp: Pulidori, Lovric, Liguori, Bucolo, Marchese, Valeau. All: Sottil A.Arbitro: Giacomo Campalone della sezione di Pescara (Melchiorre – Gentileschi).Reti: 3′ e 45′ rig. PolidoriNote - ammoniti: Silvestri, Aya.