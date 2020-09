La Viterbese piace, lo dice l'ultimo test

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiude con un altro successo la marcia di avvicinamento al campionato della Viterbese. Grazie ai gol di Rossi all’alba della gara e di Bezziccheri al tramonto, la squadra allenata da Agenore Maurizi ha regolato per 2-0 i pari categoria del Grosseto. Si è trattato di una partita assai maschia, che entrambe le squadre hanno giocato con agonismo, che non ha avuto per nulla i connotati dell’incontro amichevole. Una delle caratteristiche della Viterbese di questa stagione è quella di giocare con grande grinta e agonismo fin dai primi minuti di gara. Bene la difesa, dove il nuovo arrivato Mbende, si è mostrato a proprio agio avendo la meglio in diverse occasioni nei contrasti con gli attaccanti avversari facendo leva sulla sua grande forza fisica. A centrocampo, Francesco Salandria schierato in cabina di regia ha cercato di prendere subito per mano la squadra chiedendo continuamente il pallone ai compagni per poter innescare le punte. Passata immediatamente in vantaggio, con una conclusione di Alessandro Rossi che ha sorpreso il portiere del Grosseto, la Viterbese ha gestito nel migliore dei modi la sterile reazione degli avversari che non sono mai arrivati in porta. La Viterbese è poi stata abile nelle ripartenze, creando spesso scompiglio nella retroguardia maremmana.Nella ripresa, la pressione del Grosseto si è fatta più insistente ma, sia per la scarsa mira degli attaccanti toscani, sia per le perentorie chiusure nella difesa gialloblù il nuovo portiere Riccardo Daga schierato titolare per la prima volta non ha mai corso pericoli. Una volta che la spinta del Grosseto si è allentata, la Viterbese ha avanzato il proprio baricentro e nel finale ha anche centrato il raddoppio con un bel gol di Bezziccheri pescato nell’area avversaria da un assist al bacio di Bensaja. L’allenatore Maurizi ha iniziato la girandola delle sostituzioni solamente a partire dalla metà del secondo tempo schierando per più di un’ora i giocatori che avrà intenzione di mettere in campo domenica prossima in occasione dell’esordio in casa della Ternana con inizio alle 17,30.Per quello che riguarda l’ultimo colpo del mercato, la Viterbese aspetta una risposta dalla Lazio riguardo al prestito dell’esterno sinistro Luca Falbo.