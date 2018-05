La Viterbese pesca il Pisa: alla fase nazionale play-off doppio confronto con i neroazzurri

di Marco Gobattoni

L'urna ha detto Pisa. La Viterbese si giocherà il primo turno della fase nazionale di playoff del campionato di serie C, in un doppio confronto contro i toscani, già sfidati durante l'anno nel girone A. Una gara di grande richiamo per i tifosi e a elevato tasso di difficoltà tecnica per Jefferson e compagni.



Il Pisa ha chiuso il girone al terzo posto nel girone e tra andata e ritorno ha portato a casa quattro punti nel doppio confronto con la Viterbese. Due gare però che i gialloblù si sono giocati alla pari: a Pisa errori dei singoli condannarono alla sconfitta la Viterbese, guidata alora da Valerio Bertotto; mentre al ritorno, davanti a uno stadio Rocchi gremito, i gialloblù di Stefano Sottili dominarono, con un clamoroso palo colto da Sini, in pieno recupero.



Il match di andata si giocherà domenica al Rocchi, mentre il ritorno andrà in scena all'Arena Garibaldi mercoledì 23 maggio.

