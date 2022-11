La Viterbese perde anche a Taranto: sconfitta per 2-1, il tecnico Filippi verso l'esonero

La Viterbese esce sconfitta 2-1 dalla sfida in casa del Taranto e scivola sempre di più in zona play-out. I gialloblù subiscono la rete di Antonini dopo quindici minuti, riescono a raddrizzare il match al 68' con Andreis ma vengono puniti da Diaby al 77'. Uno stop che fa male per la compagine allenata dal tecnico Giacomo Filippi che nelle prossime ore potrebbe essere esonerato. In caso di cambio in panchina favorito l'ex Alessandro Pochesci.