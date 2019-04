La Viterbese perde il primo round contro il Monza, ma la speranza Coppa Italia resta viva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbese perde 2-1 la finale di andata della Coppa Italia a Monza, ma lascia aperta la possibilità di conquistare il trofeo nel match di ritorno in programma il prossimo 8 maggio al Rocchi. Ai gialloblù non è bastato l'eurogol realizzato da Vandeputte al 14'. Brighenti al 32' e D'Errico al 57' su calcio di rigore hanno ribaltato il match in favore dei lombardi.MONZA: Sommariva; Lepore, Negro, Scaglia, Marconi; Palazzi (35’st Di Paola), Galli, D’Errico; Lora (28’st Bearzotti); Brighenti (42′ Reginaldo), Marchi. (A disp. Liverani, Guarna, Fossati, De Santis, Chiricò, Tentardini, Paquetà, Ceccarelli, Otelè). All. BrocchiVITERBESE: Valentini; Atanasov, Rinaldi, Coda; De Giorgi, Tsonev, Palermo, Cenciarelli (14′ Ngissah), Mignanelli (28’st Pacilli); Vandeputte (14’st Sini), Polidori (35’st Luppi) (A disp. Demba, Sperandeo, Milillo, Coppola, Zerbin, Luppi, Artioli, Molinaro, Damiani) All. CalabroMARCATORI: 14′ Vandeputte (V), 31′ Brighenti (M), 12′ st D’Errico su rigore (M)AMMONITI: De Giorgi (V), Coda (V), D’Errico (M)TERNA ARBITRALE: arbitro il sig, Giacomo Camplone della sezione AIA di Pescara coadiuvato dagli assistenti Domenico Palermo di Bari e Alessio Saccenti di Modena. Quarto ufficiale, Daniele Paterna di Teramo.NOTE: Spettatori 3.300, incasso 27.233 euro. Cielo grigio, pioggia durante la partita.