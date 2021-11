Venerdì 19 Novembre 2021, 05:45

Come ci si aspettava la tegola è arrivata in maniera definitiva. Riccardo Martinelli sarà assente dopodomani dell'ennesimo delicatissima gara casalinga contro il Gubbio, dove si spera ancora una volta che la squadra gialloblù possa cogliere quei tre punti che oltre a muovere la classifica possano tornare a dare fiducia alla squadra alimentando le speranze di salvezza che si stanno riducendo sempre di più al lumicino. Dopo l'infortunio arrivato nel finale della partita di sabato scorso contro il Pontedera, il centrale ex Reggiana dovrà stare fermo per almeno alcune settimane.

L'assenza di Martinelli è quanto mai pesante, perché il giocatore era fondamentale per assicurare centimetri al reparto avanzato e perché Martinelli era di gran lunga l'elemento più in forma della difesa. Al suo posto verrà schierato l'olandese Junior Van Der Velden che farà coppia con Dario D'Ambrosio.

Per quello che riguarda invece la fascia destra, bisogna vedere se Francesco Punzi continuerà ancora con Fracassini dopo la brutta prova di sabato scorso o se invece darà una chance a Daniel Pavlev. Entrambi sono però degli elementi più portati ad offendere che a difendere e questo potrebbe essere un problema. Contro il Gubbio rientrerà invece il centrocampista lituano Linas Megelaitis, dopo l'assenza a causa della convocazione con la propria nazionale impegnata nelle partite di qualificazione ai prossimi campionati del mondo in Qatar.

Per il regista sarà una gara particolare visto che l'anno scorso Linas Megelaitis ha giocato la sua migliore stagione in Italia proprio con la maglia degli umbri. Il Gubbio ha fatto di tutto per tenerlo in estate ma il giocatore, che sembrava fosse destinato anche in Serie B, alla fine ha scelto la Viterbese. Finora non ha reso però secondo le aspettative, anche perché le assenze che si sono comunque ripetute fino a questo momento ogni mese per rispondere alle chiamate della propria nazionale sicuramente gli hanno tolto continuità.

Contro il Gubbio, Megelaitis con ogni probabilità non sarà impiegato nel ruolo di regista dove sarà confermato il brasiliano Alvaro Iuliano. Il centrocampista lituano giocherà come mezzala a destra con Calcagni a sinistra. Vista l'importanza della gara, si spera che Megelaitis giochi proprio contro il Gubbio la sua migliore partita della stagione.

In settimana il tecnico Francesco Punzi ha insistito ancora una volta sul 4-3-3 e quindi anche dopodomani sarà questo lo schema con cui scenderà in campo la Viterbese. L'auspicio è che, avendo il tecnico avuto una settimana in più per oliare i meccanismi del nuovo schema, la squadra risulti più quadrata soprattutto in difesa.