La Viterbese perde 2-0 a Potenza e incassa la seconda sconfitta consecutiva. Espulso Jallow

Domenica 12 Marzo 2023, 16:48







Dopo un bel primo tempo, la Viterbese cede di schianto nella ripresa e rimedia la seconda sconfitta consecutiva in trasferta dopo quella di sabato scorso a Foggia. Caturano e Del Sole, il cui ingresso ha cambiato volto alla partita, regalano il 2-0 ad un Potenza che nella ripresa ha beneficiato anche dell'uomo in più vista l'espulsione per doppio giallo rimediata da Jallow al 68'. Per la compagine allenata da Giovanni Lopez seconda gara di seguito chiusa in dieci dopo il rosso incassato da Mastropietro a Foggia. Per i gialloblù cruciale diventa il match di mercoledì al Rocchi contro il Taranto. In quell'occasione serviranno soltanto tre punti per riprendere il cammino salvezza frenato nelle ultime tre.