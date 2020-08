La Viterbese parte con il piede giusto, 2 a1 contro la Roma Primavera. Intanto dal Catania arriva Mbende

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbese è come un diesel e impone il 2-1 alla Roma Primavera dopo una partita giocata su elevati toni agonistici. All’inizio i giovani giallorossi spingono di più grazie una maggiore freschezza atletica e mettono in difficoltà la retroguardia gialloblù soprattutto sulle corsie laterali. Le tre mezze punte messe in campo da Alberto De Rossi svariano molto e appaiono spesso imprevedibili. La Viterbese fatica ad uscire dalla propria area di rigore con la palla al piede prima di innescare due punte Tounkara e Menghi. Tuttavia i giallorossi fanno molto movimento, ma non riescono mai ad innescare la punta centrale Tall ben controllata dai difensori della Viterbese. Con il passare dei minuti, la squadra gialloblù inizia a carburare, grazie anche ad un vistoso calo atletico degli avversari che avevamo spinto molto nella prima mezz’ora. Un retropassaggio errato di Seck alla fine del primo tempo manda in porta Bensaja, che viene steso da portiere giallorosso. Sembra rigore ma l’arbitro fa proseguire. Il penalty per i gialloblù, trasformato proprio da Bensaja, arriva però all’inizio della ripresa per un fallo di Providence su Simonelli. La Roma ha una reazione e pareggia con in tiro dalla distanza di Ciervo appena entrato. La Viterbese riprende però immediatamente il controllo della partita e segna il gol della vittoria grazie a Treviso stacco di testa di Baschirotto. Il difensore della Viterbese salta indisturbato nell’area di rigore avversaria sovrastando letteralmente il proprio marcatore, con la difesa giallorossa immobile. Proprio la retroguardia è stato il tallone d’Achille della giovane compagine giallorossa, messa più volte in difficoltà dai movimenti di Tounkara Menghi e Cali. Una volta realizzata la rete del raddoppio, la Viterbese ha potuto controllare bene la situazione, facendo girare il pallone e cercando di rendersi pericolosa in contropiede. Il giovane estremo difensore gialloblù Massimiliano Maraolo non è stato costretto infatti ad effettuare interventi di rilievo. La difesa è sembrata già è proprio agio, qualcosa da rivedere sulle fasce laterali a centrocampo. Simonelli sulla corsia destra è cresciuto notevolmente nella ripresa, mentre Bezziccheri utilizzato in un ruolo che comunque non ricopre abitualmente è sembrato più in difficoltà. Intanto la società gialloblù ha chiuso la trattativa per il difensore classe ‘96 Emmanuel Mbende che arriva a titolo definitivo dal Catania. Il giocatore è arrivato allo stadio Enrico Rocchi nell’intervallo della partita e inizierà ben presto ad allenarsi insieme ai nuovi compagni di squadra.: Maraolo; De Santis, Markic, Baschirotto (34’ s.t. Bianchi); Simonelli, Bezziccheri (27’ s.t. Scalera), Palermo (19’ s.t. Antezza), Bensaja, Simonelli; Menghi (23’ s.t. Calì), Tounkara. A disp. Biggeri, Macri, Ricci, Capparella, De Falco, Zanon, Benvenuti. All. Agenore Maurizi.Boer; Bouah (19’ s.t. Ciervo), Ndiaye (37 s.t. Suffer), Trasciani (1’ s.t. Rocchetti), Seck (1’ s.t. Buttaro); Tripi (37’ s.t. Morichelli), Darboe (39’ p.t. Simonetti); Riccardi (19’ s.t. Astrologo), Zaleski (27’ s.t. Milanese), Providence (27’ s.t. Bamba); Tall (27 s.t. Travaglini). A disp. Berti, Ciucci. All. Alberto De Rossi.Davide Di Marco di Campino: 5’ s.t. Bensaja (rig), 21’ s.t. Ciervo, 27’ s.t. Baschirotto.