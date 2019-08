La Viterbese parte bene: 2-1 alla Paganese e primi tre punti dell'era Romano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella domenica degli esordi e dei ritorni, la Viterbese festeggia con tre punti il ritorno del campionato. Battuta 2-1 la Paganese, grazie alle reti di Tounkara e Antezza, la compagine gialloblù regala il primo successo al nuovo proprietario del club di via della Palazzina Marco Arturo Romano. Un successo sofferto, ma meritato quello raccolto dall'undici allenato dal cavallo di ritorno Giovanni Lopez. Una Viterbese inedita quella vista nell'esordio del Rocchi; prima del match sfila la Coppa Italia, ultimo lascito della famiglia Camilli, ma l'eroe di quella magica serata, Atanasov, non c'è: infortunio la versione uffciale, mercato con sponda Catanzaro l'approdo probabile. Al centro della difesa è assente anche l'altro colonna, l'ex Bisceglie Markic è fermo per squalifica. La Viterbese però non ha paura e parte alla carica con la spinta di Tounkara che trova il gol, condito da un'impeccabile danza, al 37' del primo tempo. Ad inizio ripresa esce la Paganese: i campani iniziano a macinare gioco e pervengono al pareggio con il neo entrato Scarpa al minuto 27 della ripresa. A quel punto, la paura di un crollo psicologico dei gialloblù, affiora ma questa Viterbese ha carattere e con Antezza, a sei minuti dal termine regala tre punti al presidente Romano.VITERBESE (3-5-2): Biggeri; Ricci, De Giorgi, Baschirotto; Bezziccheri, Antezza, De Falco, Vandeputte (78' Messina), Errico; Tounkara, Volpe (82' Molinaro).A disposizione: Pini, Bertollini, Milillo, Covarelli, Corinti, Svidercoschi, Zanoli, Capparella. Allenatore: Giovanni LopezPAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Stendardo, Mattia (61' Scarpa), Carotenuto (88' Guadagni), Caccetta, Capece, Bonavolontà (61' Gaeta), Perri (88' Dammacco) , Alberti, Diop (81' Sbampato). A disposizione: Scevola, Campani, Sepe, Bramati, Lidin, Acampora. Allenatore: Alessandro ErraARBITRO: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria (Votta-Dell'Orco)MARCATORI: 37' Tounkara, 71' Alberti (P), 84' AntezzaNOTE: Ammonito De Falco (V). Dalla panchina ammonito il direttore generale della Paganese Filippo Raiola (P)ANGOLI: 4-8RECUPERO: 2' p.t., 5' s.t.