La Viterbese parla carioca: per Murilo primo allenamento nel pomeriggio e pronto per la sfida al Catanzaro

Un saluto ai nuovi compagni e il primo allenamento previsto per il pomeriggio. Murilo Otàvio Mendes, attaccante brasiliano ex Livorno, è un nuovo giocatore della Viterbese. Il tesseramento verrà completato in queste ore con la punta brasiliana che sarà disponibile per la delicata sfida di domenica prossima in programma a Catanzaro. Un colpo importante quello messo a segno dal presidente Marco Arturo Romano, con Murilo - il primo allenamento fissato per oggi pomeriggio al Pilastro - che dovrà portare fantasia e gol per tirare fuori la Viterbese dalle sacche della zona salvezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA