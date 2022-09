La Viterbese pareggia 1-1 a Messina. Polidori agguanta il pari nel finale e la Viterbese esce indenne dallo Scoglio

La Viterbese raggiunge il Messina all'87' grazie al gol di Polidori che risponde al vantaggio dei siciliani arrivato al 35' del primo tempo e realizzaro da Iannone. Un pareggio meritato quello dei gialloblù che nel primo tempo hanno sprecato diverse occasioni da rete. Verso la finel del primo tempo il gol beffa con l'azione iniziata da Curiale e conclusa in gol da Iannone. Nella ripresa, Marotta e compagni, soffrono un pò di più ma rimangono vivi: a tre dalla fine lancio di Megelaitis che pesca un freddo Polidori che a tu per tu con l'ex Daga lo trafigge. Finisce 1-1 con la Viterbese che non vince ma evita una sconfitta che avrebbe complicato i piani di crescita di mister Giacomo Filippi.