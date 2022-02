Martedì 8 Febbraio 2022, 06:00

Cambia il modulo, cambia la mentalità e la Viterbese vince. La squadra gialloblù adesso è terzultima in classifica dopo le due vittorie consecutive sui campi di Imolese e Vis Pesaro. "Non ero pessimista prima quando le cose andavano male e ci davano già per retrocessi e non mi esalto adesso - ha detto il presidente Marco Romano - perché la strada è ancora lunga. Già domenica prossima ci aspetta un'altra partita contro il Teramo, che rappresenta uno scontro diretto, e lo dobbiamo fare nostro assolutamente".

È quindi una Viterbese che non si accontenta più del pareggetto, che nella situazione come quella in cui si trova serve a poco, ma che scende in campo per vincere. È chiaro poi che le vittorie curano ogni male e i malumori interni che hanno contraddistinto la prima parte di campionato sembrano al momento un lontano ricordo. "Il mister ci ha aiutato tanto - ha detto il centrocampista Michel Adopo - abbiamo un grande gruppo e stiamo costruendo qualcosa di importante". Per il salto di qualità è stato Importante anche l'arrivo di giocatori di esperienza, che hanno sostituito i molti giovani con cui la squadra gialloblù aveva iniziato la stagione. "La strada per la salvezza è ancora lunga" ha detto il portiere Ermanno Fumagalli.

Importante, in questo momento, è anche la figura del direttore sportivo Mariano Fernandez che oltre ad aver portato avanti un ottimo mercato di riparazione rappresenta anche un collante tra squadra e società. Qualcosa nel nuovo 3-5-2 della Viterbese è ancora da aggiustare. Riccardo Calcagni, che è una mezzala, fatica un po' a giocare come esterno ed è chiaro che le difficoltà potrebbero crescere nel caso sulla sua fascia si trovi di fronte un esterno della squadra avversaria abituato a spingere molto. Questo è un fattore su cui il tecnico può lavorare in questi giorni. Dall'altra parte, il ruolo di quinto sembra invece cucito su misura per il giovane sloveno Daniel Pavlev.

È chiaro che la squadra gialloblù dovrà confermarsi nelle prossime partite soprattutto perché anche Grosseto e Pistoiese, che seguono a ruota in classifica la Viterbese, si sono rinforzate in questo mercato invernale e stanno facendo punti. Il discorso salvezza dipenderà molto da gli scontri diretti, che la Viterbese dovrà vincere visto che nel girone di andata li aveva persi. Dopo la partita di domenica prossima con il Teramo, il mercoledì seguente la formazione di Francesco Punzi sarà proprio ospite del Grosseto nel turno infrasettimanale.