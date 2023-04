Martedì 18 Aprile 2023, 05:40

La Viterbese crede ancora nella salvezza, in vista dell’ultima giornata di campionato. Dopo la sconfitta di domenica scorsa in casa della Turris, la società di via della Palazzina se la prende con gli arbitri ricordando il calcio di rigore subito a sfavore nel derby contro il Monterosi, scendendo poi nei particolari della direzione di gara dell’arbitro Mario Saia di Palermo contro i campani.

«Nonostante tutto bisogna continuare a lottare - si legge nella nota della società gialloblù - dopo il “folle rigore” concesso alla fine del primo tempo di Viterbese-Monterosi Tuscia, un altro spettacolo vergognoso allo stadio “Liguori” di Torre del Greco. In 45 minuti l’arbitro Mario Saia ha praticamente distrutto la Viterbese: quattro ammoniti, l’espulsione di Megelaitis, l’allontanamento di mister Lopez e un calcio di rigore inesistente prima dell’intervallo. Senza dimenticare il gol annullato a Ricci per un dubbio fuorigioco e il calcio di rigore non concesso a pochi minuti dal termine per un fallo di mano in piena area di rigore della Turris. Siamo profondamente amareggiati ma continueremo a lottare sul campo e crediamo che i valori dello sport alla fine prevalgano sempre. Esiste ancora una speranza, noi ce la metteremo tutta fino alla fine. Forza Viterbese!».

Se è vero che i due calci di rigore subiti contro Monterosi e Turris sono stati entrambi molto discutibili, dare la colpa solo alla classe arbitrale della classifica sportivamente parlando drammatica può costituire un alibi per non concentrarsi invece sui problemi della squadra. Purtroppo l’espulsione di domenica scorsa da parte di Megelaitis va imputata ad una leggerezza da parte del giocatore già ammonito e non ad una decisione arbitrale avversa. Durante questo campionato non è purtroppo la prima volta che, dei giocatori della Viterbese già ammoniti, commettano delle leggerezze che provochino poi l’estrazione del secondo cartellino giallo e quindi l’espulsione. Pur essendo vero che la squadra gialloblù ha subito diversi torti arbitrali durante questa stagione, se la Viterbese a novanta minuti dalla fine della stagione regolare si trova in coda alla classifica a tre punti dalla penultima posizione, la colpa non può essere di certo solamente delle giacchette nere.

L’augurio è che la rabbia evidenziata dalla società via dalla Palazzina nel comunicato emesso nella giornata di ieri, si veda anche in campo domenica prossima nell’ultima giornata di campionato contro la Virtus Francavilla. La Viterbese deve comunque cercare in tutti i modi di vincere la partita sperando poi che arrivi la restituzione dei due punti di penalizzazione da parte del Collegio di garanzia del Coni e che il Latina fermi la Fidelis Andria sempre domenica prossima. Se tutte e tre queste variabili si dovessero verificare, la Viterbese disputerebbe i playout per la salvezza come penultima.