Venerdì 5 Maggio 2023, 06:10

La Viterbese oggi a Latina, con la speranza che non si tratti dell’ultimo atto della stagione. Stadio Francioni ore 17, la squadra allenata da Giovanni Lopez effettuerà un allenamento congiunto con la formazione pontina in attesa del verdetto del Collegio di Garanzia del Coni di mercoledì prossimo che potrebbe darle la possibilità di disputare i playout per la salvezza restituendole i due punti di penalizzazione tolti lo scorso 18 gennaio. Il Latina si sta preparando a sua volta per giocare i play-off validi per la promozione in Serie B, che inizieranno il prossimo 11 maggio.

Nel test di oggi pomeriggio Giovanni Lopez potrà fare diversi esperimenti in vista dell’eventuale doppio spareggio per non retrocedere. Vista la squalifica del bomber Alessandro Marotta che gli farebbe saltare la gara d’andata dei playout, la Viterbese potrebbe presentarsi in attacco con una coppia formata da Jallow e Polidori senza trascurare però il giovane Simone D’Uffizi che resta in lizza per una maglia da titolare. A centrocampo saranno sicuramente presenti sia Rabiu che Barillà, entrambi arrivati in occasione del mercato di riparazione invernale dello scorso gennaio senza preparazione. È chiaro quindi che, in questo periodo della stagione dove diversi giocatori che hanno iniziato la preparazione a luglio potrebbero cominciare ad accusare un po’ di stanchezza, i due centrocampisti potrebbero invece costituire una carta in più per la squadra gialloblù.

A centrocampo potrebbe rivedersi anche il lituano Linas Megelaitis, che aveva saltato per squalifica l’ultima partita di campionato disputata lo scorso 23 aprile contro la Virtus Francavilla. Durante questa stagione Viterbese e Latina si sono già affrontate tre volte. La prima in occasione della preparazione precampionato con i nerazzurri che si imposero 3-0, facendo già scattare un campanello d’allarme su quelle che erano le fragilità della Viterbese poi emerse in campionato.

Le due compagini si sono poi incontrate allo stadio Rocchi lo scorso 1 ottobre nella partita di andata in campionato, con la Viterbese che subì un pesante 5-1. Nel match di ritorno, disputato a Latina, i nerazzurri si sono imposti invece per 1-0 con un gol di Ganz nei minuti di recupero. In vista del test di oggi, tra i pontini è in dubbio il centrocampista Lorenzo Di Livio, che ha preso una botta nell’allenamento congiunto di sabato scorso con il Monterosi.

COSÌ IN CAMPO

Latina (3-5-2): Tonti; Esposito, De Santis, Sannipoli; Carissoni, Barberini, Amadio, Riccardi, Cortinovis; Ganz, Fabrizi. A disp. Cardinali, Giannini, Pellegrino, Belloni, Di Mino, Bezziccheri, Peschetola, Nori, Calabrese, Gallo, Furlan, All. Donato.

Viterbese (3-5-2): Bisogno; Riggio, Ricci, Monteagudo; Pavlev, Barillà, Megelaitis, Rabiu, Devatek; Jallow, Polidori. A disp. Dekic, Chicarella, Mastropietro, Nesta, Montaperto, Ingegneri, Mbaye, Marenco, Marotta, D’Uffizi, Semenzato. All. Lopez.