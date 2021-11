Mercoledì 3 Novembre 2021, 06:30

Viterbese, via alla protesta. Stadio del Conero ore 15, la squadra gialloblù non onorerà al meglio l'impegno di Coppa Italia in gara secca di questo pomeriggio in casa dell'Ancona Matelica per effettuare le proprie rimostranze contro i torti arbitrali subiti nelle scorse partite. E, in particolar modo in occasione della gara di campionato di sabato scorso allo stadio Enrico Rocchi proprio contro i dorici. Per le Marche partirà quindi un mix tra i giocatori giovani, che fino a questo momento sono stati poco impiegati, ed alcuni giovani della Primavera. Inoltre il tecnico Giuseppe Raffaele ieri non ha rilasciato dichiarazioni sulla partita. C'è da dire che, vista la drammatica situazione di classifica della Viterbese, in questo modo la squadra gialloblù avrà l'occasione di concentrarsi soprattutto sul campionato e preparare così al meglio la delicatissima sfida salvezza di domenica prossima sul terreno di gioco della Pistoiese. In questi giorni avranno modo di ritrovare la forma migliore anche due elementi che si stanno rivelando fondamentali per gli equilibri della squadra quali il difensore Riccardo Martinelli e l'attaccante Michele Volpe. Entrambi non sono ancora al meglio, ma hanno dimostrato in queste ultime gare di essere elementi dei quali i rispettivi reparti non possono fare assolutamente a meno.

Della spedizione di oggi farà parte invece il centrocampista brasiliano Alvaro Iuliano, che già da diversi giorni si sta allenando con il resto della squadra. L'accordo per l'ingaggio è stato raggiunto ieri mattina, con un contratto che legherà il giocatore alla Viterbese fino al termine di questa stagione, e oggi Iuliano potrebbe giocare anche uno spezzone di gara per cercare di ritrovare immediatamente la familiarità con il ritmo partita. Dovrebbe partire invece dall'inizio per fare minutaggio il centrocampista francese Michel Adopo, reintegrato in rosa proprio in occasione della gara di sabato scorso. Oggi anche l'Ancona Matelica, farà scendere in campo molte seconde linee, tenendo a riposo diversi titolari che sono scesi in campo nello scorso turno di campionato allo stadio Enrico Rocchi. Praticamente giocheranno dal primo minuto quasi tutti i giocatori che sabato scorso erano invece partiti dalla panchina.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Noce, Farabegoli, Bianconi, Maurizi; Del Carro, Gasperi, Sabattini; Vrioni, Moretti, Sereni. A disp. Avella, Canullo, Masetti, Iotti, Tofanari, Di Renzo, D’Eramo, Papa, Iannoni, Del Sole, Faggioli, Rolfini All. Gianluca Colavitto

VITERBESE (3-5-2) Daga; Marenco, Pompei, Van Der Velden; Fracassini, D'Uffizi, Zanon, Adopo, Ricchi; Simonelli, Capanni. A disp. Bisogno, Natale, Alberico, Iuliano, Carannante, Hyka, Urso, Tassi. All. Giuseppe Raffaele

ARBITRO: William Villa di Rimini