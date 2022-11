Mercoledì 2 Novembre 2022, 02:55

La Coppa per un pronto riscatto. Stadio Rocchi ore 14:30, la Viterbese affronta il Giugliano nei sedicesimi di finale di Coppa Italia in gara secca per trovare una vittoria che senza ombra di dubbio darebbe fiducia e morale ha tutto l'ambiente.

“La partita è un’occasione per dare continuità al nostro lavoro - ha detto il tecnico gialloblù Giacomo Filippi - ci confrontiamo con una compagine che sta facendo molto bene nel nostro girone di campionato e possiamo dare minutaggio a chi ha giocato meno. La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo e vogliamo andare avanti Il Giugliano va affrontatato con impegno, sacrificio e determinazione. Noi dobbiamo migliorare soprattutto nella lettura di alcuni momenti della partita. Se sbagli, vieni punito e non possiamo permettercelo".

Oggi dovrebbe quindi giocare chi è stato impiegato meno nell'ultimo periodo, dovrebbe ritrovare la maglia da titolare Emilio Volpicelli assente per squalifica domenica scorsa contro il Foggia. Una chance importante potrebbe essere concessa anche al giovane fantasista Simone D'Uffizi. In porta sarà impiegato Luca Bisogno, che aveva giocato dal primo minuto già nella partita dei trentaduesimi di finale vinta contro il San Donato Tavernelle.

A centrocampo dovrebbe invece ritornare il giovane Simone Andreis. Il Giugliano, che in Serie C è una matricola, è una delle rivelazioni di questo inizio di stagione e ha già battuto la Viterbese nella prima giornata di campionato dove occupa attualmente la quarta posizione in classifica. In caso di parità tra le due squadre, al termine dei novanta minuti di gioco, verranno disputati i tempi supplementari e poi eventualmente i calci di rigore per determinare la compagine che accederà al turno seguente della competizione. La vincente affronterà negli ottavi di finale il Pontedera che ieri pomeriggio ha battuto sorprendentemente la Reggiana in trasferta con il punteggio di 1-0.

In caso di vittoria, la Viterbese affronterebbe comunque il Pontedera sempre allo stadio Enrico Rocchi in gara secca. Ieri sono arrivate anche le decisioni del Giudice sportivo, che ha squalificato per una giornata il centrocampista lituano Linas Megelaitis dopo il cartellino giallo ricevuto nell'ultima partita di campionato disputata contro il Foggia. Il giocatore sarà quindi assente domenica prossima in occasione del delicato scontro salvezza contro il Potenza.

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Marenco, Ricci, Monteagudo; Pavlev, Andreis, Megelaitis, Mungo, Rodio; D'Uffizi, Volpicelli. A disp. Chicarella, Sorrini, Santoni, Riggio, D’Uffizi, Di Cairano, Nesta, Aromatario, Manarelli, Mbaye, Semenzato, Simonelli, Meola, Polidori. All. Giacomo Filippi

GIUGLIANO ( 3-5-2): Sassi; Scanagatta, Zullo, Poziello; De Lucia, Gladestone, Ceparano, Ghisolfi, Gomez; Piovaccari, Salvemini. A disp. Viscovo, Berman, D'Alessio, Nocciolini, Nascimiento, Rizzo, Rondinella. All. Raffaele Di Napoli.

ARBITRO: Domenico Leone di Barletta