Domenica 30 Gennaio 2022, 06:00

"Concretizzare di più tutte le occasioni che creiamo". Il tecnico della Viterbese Francesco Punzi detta la strada per battere il Pescara e cercare di ritrovare la via del gol che manca ormai da quattro partite in cui la sua formazione ha sempre pareggiato per 0-0. Stadio Rocchi ore 14,30 la squadra gialloblù affronta la quotata squadra abruzzese per cercare punti fondamentali in ottica salvezza. "Dobbiamo vincere - ha detto ancora il tecnico - perché un successo contro il Pescara ci darebbe anche la spinta giusta per affrontare un mese importante come quello di febbraio".

La partita di oggi arriva prima dell'ultimo giorno di calciomercato, che dovrà portare alla Viterbese un nuovo centrocampista visto che Fabio Foglia si è accasato ieri al Pontedera. La società di via della Palazzina sta valutando vari profili, anche se diversi tifosi gradirebbero il ritorno di Nicholas Bensaja, capitano della squadra della scorsa stagione, in uscita dalla Lucchese. "La società sta operando molto bene in fase di campagna acquisti - ha detto ancora Punzi - però dobbiamo dividere le due cose. Noi, per quello che ci riguarda, dobbiamo pensare solamente al campo". Contro il Pescara la Viterbese scenderà in campo di nuovo con il 4-3-3. "Al posto di Pavlev sarà impiegato Semenzato" ha confermato il tecnico.

Per il resto, in avanti la Viterbese giocherà con il tridente formato da Volpicelli, Bianchimano e Murilo con il nuovo arrivato Polidori pronto ad entrare nel corso della partita nel caso in cui ci fosse da potenziare il reparto avanzato. "Gli ultimi arrivati Polidori i e Maffei sono in condizione e quindi sono pronti per essere impiegati". Come organico il Pescara rappresenta una delle squadre più forti del campionato e, in quest'ultimo periodo, sembra aver anche trovato la strada giusta visto che viene da diversi risultati utili consecutivi. Ma i tre punti sarebbero per la Viterbese un vero toccasana perché le permetterebbero di fare un corposo salto in avanti in classifica e sarebbero anche un monito chiaro per tutte le altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere. Alla partita odierna assisterà anche il presidente della LegaPro Francesco Ghirelli, che sarà ospite della Viterbese.

VITERBESE (4-3-3: Fumagalli; Semenzato, D'Ambrosio, Martinelli, Urso; Calcagni, Iuliano, Megelaitis; Volpicelli, Bianchimano, Murilo. A disp. Bisogno, Marenco, Polito, Ricci, Simonelli, Maffei, Adopo, Alberico, Polidori. All. Francesco Punzi PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Ingrosso, Drudi, Veroli; Cancellotti, De Risio, Diambo, Rasi; Rauti Ferrari, D’Ursi. A disp. Iacobucci, Nzita, Ierardi, Lazcano, Bocic, Blanuta, Memushaj, Clemenza, Zappella, Frascatore, Delle Monache, De Marchi. All. Gaetano Auteri ARBITRO: Enrico Maggio di Lodi