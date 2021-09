Sabato 25 Settembre 2021, 06:50

Testacoda da ultima spiaggia per la Viterbese. Pescara, stadio Adriatico ore 17,30 dopo tre sconfitte consecutive in campionato la squadra di Alessandro Dal Canto si presenta sul terreno di gioco della capolista abruzzese per cercare di invertire la rotta. Un dato che può confortare la Viterbese è quello di essere la squadra che ha segnato di più in trasferta fino a questo momento nonostante l'ultimo posto in classifica. Basta guardare i nomi della rosa a disposizione del tecnico adriatico Gaetano Auteri per rendersi conto il Pescara ha un organico di categoria superiore. Tuttavia, pur avendo totalizzato finora tre vittorie e un pareggio, la formazione abruzzesile non ha mai dato finora l'impressione di essere una corazzata.

"Incontriamo una squadra forte e dobbiamo stare con le antenne dritte - ha detto il tecnico gialloblù Alessandro Dal Canto - se fino a qualche settimana fa dopo aver effettuato un buon ritiro, dopo la vittoria in Coppa Italia e la rimonta con la Fermana poteva esserci un po' di presunzione adesso non è più così. La squadra è stata sempre lineare negli approcci alla partita e in settimana si è allenata bene come ha sempre fatto. Dobbiamo uscire assolutamente dal terreno di gioco con un risultato positivo". Alessandro Dal Canto dice qualcosa poi anche sulla formazione che affronterà il Pescara. "Martinelli sarà della partita - ha specificato- è un uomo di esperienza e questa è proprio una partita dove mi aspetto che siano proprio i più anziani a prendersi le proprie responsabilità. Anche se ovviamente, pure i giovani dovranno fare la loro parte".

A questo punto la Viterbese dovrebbe schierarsi nuovamente con la difesa a tre, a meno che l'allenatore non voglia concedere una giornata di riposo all'olandese Van Der Velden e presentare Martinelli e D'Ambrosio come centrali. Il Pescara vuole ancora migliorare e confermare il primo posto in classifica ma il tecnico abruzzese Gaetano Auteri, che in più occasioni ha già affrontato la Viterbese da avversario, teme i gialloblù. "Hanno un organico ottimo e sicuramente non meritano la posizione di classifica che occupano. Voglio vedere tanti tifosi allo stadio" ha detto.

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Ingrosso, Drudi, Illanes; Zappella, Memushaj, Rizzo, Nzita; Galano, De Marchi, D’Ursi. A disp. Sorrentino, Frascatore, Cancellotti, Valdifiori, Rasi, Sanogo, Diambo, Ferrari, Rauti, Marilungo, Clemenza. All. Gaetano Auteri. VITERBESE (3-4-1-2): Bisogno; Martinelli, D’Ambrosio, Van Der Velden; Pavlev, Calcagni Megelaitis, Urso; Errico; Volpicelli, Murilo A disp. Daga, Fracassini, Ricchi, Alberico, Adopo, D'Uffizi, Zanon, Simonelli, Tassi, Foglia, Capanni. All. Alessandro Dal Canto ARBITRO: Daniele Virgilio di Trapani