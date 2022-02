Domenica 6 Febbraio 2022, 05:55

Sarà vera gloria quella di Imola? Oggi ne sapremo qualcosa di più. Ore 14,30 la Viterbese affronta la Vis Pesaro in trasferta per cercare altri tre punti pesantissimi che le permettano di abbandonare il prima possibile la zona bassa della classifica. La netta vittoria nel recupero di mercoledì scorso in Romagna, ha conferito sicurezza alla squadra che sa di potersela giocare con tutte le avversarie.

"Ho visto la Vis Pesaro nella partita di andata che hanno giocato al Viterbo - ha detto il tecnico gialloblù Francesco Punzi - è una squadra solida, ben disposta in campo dal proprio allenatore, che gioca palla su palla e sa dare battaglia. Vengono inoltre da un'ottima prova a Pontedera. Noi però abbiamo voglia di continuare a fare risultato, vogliamo superare questo ulteriore step e continuare ad avvicinare le squadre che ci stanno sopra". Durante la partita d'andata giocata allo stadio Enrico Rocchi, la Vis Pesaro andò in vantaggio dopo un paio di minuti e poi si difese per tutta la partita finché la Viterbese non riuscì a pareggiare in pieno recupero con il capitano D'Ambrosio L' ampia rosa a disposizione di Francesco Punzi gli permetterà di effettuare un po' di turn over, dato che la Viterbese si trova questo pomeriggio ad effettuare la terza partita in sette giorni.

"Arriviamo a questa gara un po' provati, comunque però le vittorie tolgono stanchezza" ha sottolineato ancora Punzi. Al centro dell'attacco dovrebbe tornare Andrea Bianchimano, che invece mercoledì scorso ad Imola era partito dalla panchina entrando poi in campo nel corso del secondo tempo. In casa gialloblù potrebbe esordire oggi anche Domenico Mungo, giocatore di grande esperienza e caratura tecnica arrivato proprio nelle ultime ore di calciomercato dal Teramo. Restano a casa il brasiliano Otavio Murilo e il centrocampista Claudio Maffei. Il tecnico dei marchigiani Marco Bianchini teme molto i gialloblu proprio in considerazione di quanto successo nell'ultima finestra della campagna acquisti.

"La Viterbese ha fatto il miglior mercato - ha detto l'allenatore della Vis Pesaro - hanno abbandonato la regola di far giocare i giovani e noi dovremmo tenere testa alla loro voglia di abbandonare la zona bassa della classifica, cosa che sicuramente riusciranno a fare". Lutto nell'ambiente gialloblù, visto che si è spento ieri Carlo Staccioli centravanti della Viterbese negli anni '70. L'attaccante vinse il campionato di Serie D nella stagione 69/70. E l'anno seguente giocò nel campionato di C.

VIS PESARO (3-5-2): Campani; De Nuzzo, Ferrini, Gavazzi; Saccani, Acquadro, Coppola, Lombardi, Rubin; De Respinis, Cannavò. A disp. Piersanti, Manetta, DI Sabatino, Astrologo, Sanogo, Silenzi, Accursi, Rossi, Eleuteri All. Marco Bianchini

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D'Ambrosio, Ricci, Martinelli; Calcagni Adopo, Megalaitis, Iuliano, Mungo; Volpicelli, Bianchimano. A disp. Bisogno, Polito, Pavlev, Urso, D'Uffizi, Aromatario, Polidori, Marenco, Semenzato, Ferramisco. All. Francesco Punzi

ARBITRO: Adolfo Baratta di Rossano