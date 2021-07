Giovedì 1 Luglio 2021, 06:35

La Viterbese non svende Tounkara e nemmeno Mbende. Mentre per il centrocampo piace Riccardo Calcagni del Matelica. Inizia oggi la campagna trasferimenti in vista della prossima stagione e la Viterbese potrà iniziare a ufficializzare i propri colpi sia in entrata che in uscita. Sul mercato c'è l'attaccante Mamadou Tounkara che ha ancora un anno di contratto con la società di via della Palazzina.

Il presidente Marco Romano ha già fatto presente che la cessione avverrà solo in occasione di "buone soluzioni" sia per il giocatore che per la società. Attualmente per Tounkara c'è un timido interesse del Foggia, che lo aveva cercato anche la scorsa stagione nel mercato di riparazione invernale. Tounkara viene ritenuto un attaccante ideale per poter giocare nel tridente di Zdenek Zeman che ritorna sulla panchina dei pugliesi dopo diversi anni. Per Tounkara ci sono anche diverse richieste dall'estero e la Viterbese lo cederà solamente di fronte ad un buona offerta economica, oltre che ad una buona opportunità per un salto di qualità dell'attaccante.

Stesso discorso per il direttore Emmanuel Mbende, nelle scorse settimane avevamo fatto un pensierino al centrale gialloblù sia il Pisa che il Chievo Verona. Ma anche in questo caso la Viterbese si priverà del giocatore, che ha ancora un altro anno di contratto, solamente di fronte ad una buona offerta economica.

Sul fronte degli acquisti, il sodalizio di via della Palazzina sta trattando l'arrivo del centrocampista Riccardo Calcagni che nell' l'ultima stagione ha giocato nel girone centrale con la maglia del Matelica. Potrebbe quindi essere lui uno dei rinforzi per questo reparto. Intanto sono state rese note anche le date della prossima stagione. Il campionato comincerà il 29 agosto e si concluderà il 24 aprile 2022 con la regular season. Poi si disputeranno i playoff. È stata stabilita la data anche del primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C che si disputerà il 13 o 14 agosto mentre il secondo turno avrà luogo il 21 agosto. A questa fase prenderanno parte anche le quattro squadre che avranno disputato il turno preliminare di Coppa Italia per compagini di Serie A e Serie B. In una delle due fasi di agosto è probabile che la Viterbese si trovi a giocare il derby di Coppa con il Monterosi, visto che per questi accoppiamenti si tiene conto del criterio della vicinanza geografica.