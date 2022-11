La Viterbese non va oltre lo 0-0 con la Gelbison. Al Rocchi freddo e poche emozioni. Domenica il derby

Turno infrasettimanale valido per la 16esima giornata di Lega Pro. Al Rocchi una Viterbese assetata di punti sfida il Gelbison per cercare di interrompere la serie negativa. Al 5’ conclusione pericolosa dal limite di Papa che sfiora il palo. Primo squillo della squadra di Pesoli al 24’: corner di Mungo trova libero il sinistro dal limite di Volpicelli che non trova l’angolazione giusta e para D’Agostino. Al 31’ ancora padroni di casa con il mancino di Ricci parato a terra sugli sviluppi della punizione di Volpicelli. Al 42’ la Gelbison rischia di rimanere in dieci per il fallo al limite di Gilli sui Andreis lanciato a rete: sulla punizione Volpicelli accarezza il palo. Si va al riposo a reti bianche.

Ad inizio ripresa iniziativa di D’Uffizi dopo quattro minuti ma la conclusione del giovane 2004 viene controllata da D’Agostino. Al 70’ grande occasione per la Viterbese: tocco sotto di sinistro di Volpicelli, D’Agostico la toglie dall’incrocio e sulla respinta Mbaye non trova lo specchio per la battuta a rete. Cinque minuti dopo su angolo incornata sopra la traversa del difensore della Gelbison Ciro Loreto. Al minuto 84’ sul corner di Mungo Mbaye anticipa il portiere ospite. Finisce il match senza particolari emozioni: al Rocchi termina 0-0. La Viterbese non si sblocca, sale a 12 punti, lascia l’ultimo posto in classifica ai danni del Messina ma spreca una buona occasione per recuperare terreno.

VITERBESE: Fumagalli; Nesta, Riggio (86’ Rodio), Ricci, Monteagudo; Andreis, Mbaye (71’ Giglio), Mungo; D’Uffizi (77’ Simonelli), Marotta (86’ Polidori), Volpicelli. A disp. Bisogno, Santoni, Di Cairano, Pavlev, Marenco, Spolverini. All. Pesoli

GELBISON: D’Agostino, Onda, Cargnelutti, Gilli, Papa (86’ Savini), De Sena, Foresta (86’ Uliano), Fornito, Nunziante, Kyeremateng (89’ Sane). All. Vitale, Cannizzaro, Bubacar, Graziani, Mesisca, Bonalumi, Citarella, Paoloni. All. De Salzo

ARBITRO: Michele Del Rio di Reggio Emilia (ass. Porcheddu di Oristano e Spina di Palermo; IV° Canci di Carrara).

NOTE – ammoniti Foresta, Nunziante, Gilli (A), Marotta, Monteagudo, Andreis, Mbaye (V). Recupero: 1’pt – 4’st. Spettatori 454’.