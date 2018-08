La Viterbese si ferma allo 0-0 contro la Pianese di serie D. Sabato amichevole con il Monterosi

di Marco Gobattoni

La Viterbese non va oltre lo 0-0 nell'amichevole precampionato di Grotte di Castro con la Pianese, undici toscano che nella prossima stagione giocherà nel campionato di serie D.



I pesanti carichi di lavoro di questi giorni, con la rimodulazione della preparazione dopo lo spostamento del campionato di serie C al prossimo 16 settembre, hanno influito sulla prestazione della squadra allenata da Giovanni Lopez, apparsa appesantita e poco brillante. Nulla di preoccupante, per carità: la Viterbese sta crescendo e in queste tre settimane che la separano dal via ufficiale della stagione.



Buona la prestazione del centrocampista Luca Baldassin, che dopo il ritorno a Viterbo, è sceso in campo nella ripresa giocando un ottimo spezzone di gara. Sabato prossimo nuova amichevole per la Viterbese: a Grotte di Castro arriverà il Monterosi, per un test importante in vista del campionato.



VIterbese (4-3-1-2): Forte (17′ s.t. Micheli); De Giorgi (17′ s.t. Messina), Rinaldi ( 1′ s.t. Sini), Atanasov (28′ s.t. Milillo), De Vito; Valagussa (1′ s.t. Baldassin), Bovo (28′ s.t. Perri), Cenciarelli (17′ s.t. Otranto); Vandeputte (1′ s.t. Zerbin); Ngissah (28′ s.t. Molinaro), Roberti. All. Lopez

Pianese (4-3-1-2): Wroblewski; Dell’Aquila, Gagliardi, Bernardini, Grea; Benedetti, Simeoni, Ravanelli, Catanese, Buongiorno, Giustarini. All. Masi.

Arbitro: Chindemi di Viterbo.



Domenica 26 Agosto 2018



