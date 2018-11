La Viterbese non si rialza nemmeno con Sottili: a Matera arriva il terzo ko consecutivo.

Ultimo aggiornamento: 17:11

Un gol di Plasmati al 56' condanna la Viterbese alla terza sconfitta consecutiva nel girone C del campionato di serie C. L'1-0 con il quale i gialloblù sono usciti sconfitti dal campo del Matera fa risuonare nelle orecchie il campanello di allarme. Questa Viterbese sembra avere l'encefalogramma piatto e neanche il ritorno sulla panchina di Stefano Sottili sembra aver portato la scossa giusta. La prestazione in terra lucana è stata forse la più brutta delle tre con la Viterbese che ora si trova malinconicamamente al penultimo posto della classifica, con il solo penalizzato Matera alle spalle. Il compito che attende Sottili è di quelli più complicati: l'unica cosa da cui ripartire è la reazione che Saraniti e compagni hanno avuto dopo essere passati in svantaggio. Troppo poco, ma in un periodo così è almeno qualcosa a cui aggrapparsi.Matera (3-5-2): Farroni, Risaliti, Stendardo, Sepe, Tricarico, Garufi, Corso (1'st Bangu), Ricci (36'st Auriletto), Genovese (1'st Plasmati), Dammacco (1'st Scaringella), Orlando. All. Imbimbo.Viterbese (4-3-1-2): Forte, De Giorgi (25'st Perri), Rinaldi, Sini, De Vito (25'st Messina), Bovo (31'st Roberti), Damiani, Palermo, Baldassin, Polidori (3'st Ngissah), Saraniti. All. Sottili.Arbitro: Rutella di Enna.Reti: 56'Plasmati.