La Viterbese non si ferma più: ad Avellino una doppietta di Marotta regala ai gialloblù il terzo successo consecutivo

Allo stadio “Partenio-Lombardi” arriva il terzo successo consecutivo della Viterbese. L’undici di Lopez porta via i tre punti dalla Campania grazie alla doppietta di Marotta nel primo tempo e crede sempre di più nella rincorsa salvezza.

Primo tempo subito di marca gialloblù: al 5′ Marotta, ben innescato dentro l’area di rigore, fulmina un incerto Pane con un destro potente. Passano dieci minuti e la Viterbese trova anche il raddoppio: Mungo viene atterrato in area di rigore e l’arbitro decreta il penalty. Dagli undici metri è ancora Marotta a gonfiare la rete per lo 0-2. L’Avellino prova a spingere ma Bisogno non deve compiere particolari interventi per mantenere la porta inviolata. A sfiorare il gol, invece, è nuovamente Marotta che, al 39′, costringe Pane al grande intervento per evitare il tris.

Nel secondo tempo il primo squillo è dell’Avellino con la conclusione di Russo dal limite respinta da Bisogno. Rischia 9′ la difesa gialloblù e, dopo una mischia, è la traversa a salvare Bisogno sul tentativo di Moretti. Al 34′ ancora Avellino ma il colpo di testa di Marconi termina fuori. Dopo cinque minuti di recupero esulta la Viterbese, ora a quota 24 punti in classifica.

AVELLINO: Pane; Rizzo (33’st Ricciardi), Auriletto, Moretti, Tito (39’st Gambale); Maisto (24’st Matera), Casarini, D’Angelo (24’st Di Gaudio); Russo, Marconi, Trotta (1’st Kanoute). A disposizione: Pizzella, Mele, Sottini, Garetto, Benedetti, Tounkara, Solaro, Fusco, Perrone. All. Rastelli

VITERBESE: Bisogno; Riggio, Ricci, Monteagudo; Pavlev (1’st Rodio, 18’st Nesta), Mungo (33’st Barillà), Megelaitis, Mastropietro (18’st Mbaye), Devetak; Jallow, Marotta (27’st Polidori). A disposizione: Dekic, Chicarella, Rabiu, Semenzato, D’Uffizi, Aromatario, Ingegneri. All. Lopez

Arbitro: Dario Madonia di Palermo

Assistenti: Marco Lencioni di Lucca e Giuseppe Lipari di Brescia. IV° Niccolò Turrini di Firenze

Reti: 5′ Marotta, 17′ rig. Marotta

Note: ammoniti Moretti, Pavlev, Russo, Tito, Bisogno. Corner: 9-3. Recupero: 1’-5’.