La Viterbese non ferma il Pescara: gialloblù sterili; decide il gol di Mora nella ripresa

Una Viterbese che non dispiace sotto il profilo del gioco, paga la scarsa pericolosità offensiva e cede il passo al forte Pescara che esce con tre punti importanti dal Rocchi. A decidere la sfida la rete di Mora al 21' del secondo tempo. Prima, la Viterbese, aveva creato qualche pericolo con Volpicelli e con Mungo ad inizio partita. Il problema dei gialloblù sempre essere quello del gol: su quattro gare sono state tre le reti realizzate, ma nel complesso per il gioco prodotto le occasioni non sono state tantissime. Ora la classifica piange, ma la squadra manda segnali di vita: fondamentale la gara di sabato prossimo, forse anticipata a venerdì, in casa di una lanciatissima Juve Stabia.