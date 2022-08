Martedì 23 Agosto 2022, 09:28

La Viterbese non fa sconti per Bianchimano, mentre arriva un giovane difensore argentino. Tra un paio di giorni verrà probabilmente chiusa anche la trattativa relativa ad almeno uno dei due esterni di centrocampo che mancano ancora per completare il mercato. Archiviato il test di domenica scorsa sul terreno di gioco dell'hotel Mancini di Roma contro la Triestina, terminato con il punteggio di 0-0, a tenere banco in casa gialloblù è ancora la questione Bianchimano. L'attaccante, arrivato lo scorso gennaio in occasione del mercato di riparazione, avrebbe chiesto la cessione per avere l'opportunità di giocare con più continuità visto che nel modulo attuale ad una sola punta centrale praticato dal tecnico Giacomo Filippi Il titolare è Polidori.

La Viterbese fa sapere comunque, che il giocatore andrà via solamente alle sue condizioni. Già nei giorni scorsi diverse società di Serie C si erano interessati allla punta ex Perugia, nel caso in cui le condizioni della società di via della Palazzina non fossero soddisfatte il giocatore potrebbe quindi restare. È chiaro che la questione va risolta quanto prima perché, in caso di cessione dell'attaccante, la Viterbese dovrà avere il tempo di cercare un suo sostituto prima della fine della campagna acquisti estiva fissata per il prossimo primo settembre. La Viterbese pensa sempre alla linea verde e per questo è arrivato il giovane difensore argentino Geronimo Albert classe 2004.

Durante questa stagione il centrale sarà aggregato alla Primavera, che farà il suo esordio in campionato il prossimo 10 settembre contro il Pescara. Per quanto riguarda l'arrivo dei due esterni, che la Viterbese sta seguendo ormai da diverso tempo, una delle due trattative potrebbe già concludersi entro un paio di giorni in modo da poter fornire al tecnico Giacomo Filippi un'altra importante alternativa in vista della prima giornata di campionato. Per due nuovi giocatori che arrivano dovranno esserne ceduti altrettanti, per questo la società della Palazzina ha messo in uscita l'esterno sloveno Daniel Pavlev e l'attaccante Marco Simonelli entrambi classe 2000. Marco Simonelli era giunto alla Viterbese tre estati fa proprio in concomitanza con l'insediamento alla guida della società del presidente Marco Romano, collezionando complessivamente 52 presenze e 4 reti. In occasione del mercato di riparazione dello scorso gennaio era stato poi ceduto in prestito alla Fermana, per poi tornare alla Viterbese proprio alla vigilia della doppia sfida playout dello scorso maggio.

Durante questa stagione è ripartito con la Viterbese, ma non è stato impiegato molto nei test effettuati dalla squadra gialloblù. Daniel Pavlev è arrivato invece alla Viterbese la scorsa estate e nel campionato passato ha messo insieme 25 presenze e 1 rete. Durante queste prime uscite della Viterbese era stato impiegato invece con una certa continuità.