Altri due sondaggi in attacco per la Viterbese e si avvicina Andrea Bianchimano. La società di via della Palazzina nei giorni scorsi si è interessata alla punta classe '88 Gianluca Litteri attualmente in forza alla Triestina. L' attaccante, al momento, avrebbe mostrato però scarso interesse per la proposta gialloblù. La strada per l'andamento a buon fine della trattativa e quindi tutta in salita.

Più percorribile la strada che porta invece alla punta Andrea Bianchimano, classe '96 attualmente in forza al Perugia dove è poco impiegato. Una stretta per chiudere questa operazione potrebbe arrivare a breve.Nelle prossime ore, la Viterbese dovrà portare a termine infatti qualche colpo per poter offrire a tecnico Francesco Punzi un organico all'altezza della situazione per poter raggiungere la salvezza in questa seconda parte del campionato.

Già sabato prossimo la squadra gialloblù sarà impegnata sul terreno di gioco del Cesena, contro una squadra che si preannuncia in ottima forma. La gara in Romagna sarà un'altra di quelle dove è vietato sbagliare, poiché la squadra gialloblù non può permettersi passaggi a vuoto. Il direttore sportivo Mariano Fernandez aveva già puntualizzato in più di una volta che la società gialloblù doveva pensare alle cessioni. Dopo l'inversione di tendenza, con la Viterbese che ha deciso di rinunciare al minutaggio degli under ci sono a questo punto anche esigenze di bilancio, dato che la Viterbese non potrà più usufruire dei relativi contributi da parte della Lega.

A questo punto l'imperativo è quello di sfoltire la rosa cercando di cedere tutti gli esuberi, che fino a questo momento non sono stati presi in considerazione avendo collezionato pochissime presenze in campionato. Con una squadra, che a questo punto è un cantiere aperto con elementi già con la valigia in mano, altri in bilico e in attesa di almeno tre rinforzi ancora non ben definiti, viste le difficoltà per chiudere le trattative con giocatori di categoria, preparare la partita contro il Cesena in questi giorni non è certamente un'impresa facile.

Nelle prossime ore sono previsti Infatti anche altre cessioni. In uscita ci sono quei giocatori che al momento hanno trovato poco spazio quali ad esempio Il centrocampista Fabio Foglia e l'attaccante Edoardo Tassi oltre agli under Fracassini, Alberico e un portiere tra Daga e Bisogno. Visto che il ruolo di portiere titolare sarà ricoperto da Ermanno Fumagalli, che al momento è l'unico acquisto operato dalla Viterbese in questa sessione del calcio mercato di riparazione. La Viterbese osserverà oggi un giorno di pausa dopo quella allenamenti di ieri. La squadra gialloblù tornerà a lavorare a partire da domani.