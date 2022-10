La Viterbese lotta a Catanzaro ma non basta: i calabresi ribaltano il match e vincono 3-2

La Viterbese lotta, mette paura alla capolista Catanzaro ma alla fine esce sconfitta 3-2 dal Ceravolo. Un peccato perchè i gialloblù hanno saputo giocare alla pari contro un avversario fortissimo che finora ha realizzato tre gol a partita a tutti. In vantaggio con Sounas dopo appena un minuto, il Catanzaro ha per lunghi tratti messo in difficoltà una Viterbese che sembrava alle corde. Al 33' però, è arrivato il pari con Polidori che ha sfruttato un errore della difesa del Catanzaro. Dopo l'1-1 i gialloblù hanno preso coraggio chiudendo in attacco il primo tempo. Ad inizio secondo tempo un super gol di Monteagudo ha portato avanti la Viterbese. Sette minuti dopo è arrivato il pari di Cianci che ha tirato fuori dalle sabbie mobili la capolista. Il Ceravolo ha trascinato i suoi fino al gol di Curcio arrivato a cinque dalla fine Il Catanzaro vince, ma la Viterbese merita applausi.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati 6; Scognamillo 6, Brighenti 5,5, Martinelli 5,5; Vandeputte 7, Verna 6,5, Ghion 6 (15' s.t. Pontisso 6,5), Sounas 6 (29' s.t. Bombagi 6), Tentardini 6 (29' s.t. Katseris 6); Biasci 5,5 (15' s.t. Cianci 6,5), Iemmello 6 (34' s.t. Curcio 5 5).

A disp. Chilà, Sala, Fazio, Gatti, Mulé, Welbeck, Cinelli.

All. Vincenzo Vivarini

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli 7; Semenzato 5,5 (38' s.t. Marenco s.v.), Ricci 6, Monteagudo 6,5; Nesta 6, Andreis 6 (27' s.t. Simonelli 5,5), Megelaitis 6, Mungo 6 (19' s.t. Mbaye 5,5), Rodio; Marotta 6 (38' s.t. Di Cairano s.v.), Polidori 6,5 (27' s.t. Volpicelli 5,5).

A disp. Bisogno, D’Uffizi, Manarelli.

All. Giacomo Filippi

ARBITRO: Kevin Bonacina di Bergamo

RETI: 1' p.t. Sounas, 33' p.t. Polidori, 10' s.t. Monteagudo, 17' s.t. Cianci, 40' s.t. Curcio

NOTE: Spettatori circa 6.500. Ammoniti Iemmello, Polidori, Mungo, Biasci e Curcio.

Angoli 7-3 per il Catanzaro.