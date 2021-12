La Viterbese per la prima volta in stagione non prende gol in trasferta, ma a Montevarchi è solo 0-0

Termina in parità il penultimo atto del girone di andata. Al 15′ i padroni di casa vanno vicini al vantaggio con Amatucci che raccoglie una respinta della difesa gialloblù e calcia dal limite, conclusione deviata che finisce sul palo alla destra di Daga. Al 17′ orari partenza della Viterbese guidata da Murilo, apertura sulla destra per Volpicelli che si accentra e calcia con il sinistro, palla che sfiora il palo. Al 27′ discesa di Pavlev sulla destra, cross al centro per Simonelli che in mezza girata conclude largo. Al 39′ Urso va via sulla sinistra, scarico all’indietro per Adopo che dall’altezza del dischetto manda a lato. Il primo tempo si chiude a reti bianche. Nella ripresa dopo appena 40 secondi la Viterbese pareggia il conto dei legni. Simonelli parte in contropiede, serve sulla sinistra Murilo che a sua volta verticalizza per Volpicelli, sinistro di prima intenzione dall’interno dell’area che si stampa sul palo. La Viterbese ci prova ancora al 75′ con Murilo, azione personale del brasiliano che rientra sul destro calcia a giro, Giusti blocca. Finisce 0-0, domenica prossima i ragazzi di mister Punzi affronteranno la Carrarese al Rocchi.

AQUILA MONTEVARCHI (4-2-3-1): Giusti; Lischi, Dutu, Tozzuolo, Martinelli; Carpani (41′ st Intinacelli), Amatucci; Jallow, Mercati (21′ st Bassano), Barranca; Gambale (41′ st Doratiotto).

A disposizione: Rinaldi, Achy, Lunghi, Poggesi, Boncompagni, Mionic.

Allenatore: Malotti.

VITERBESE (4-3-3): Daga; Pavlev (11′ st Fracassini), D’Ambrosio, Martinelli, Urso; Adopo (40′ st Alberico), Megelaitis, Iuliano (21′ st Foglia); Volpicelli, Murilo, Simonelli (11′ st Volpe).

A disposizione: Bisogno, Capanni, Simonelli, D’Uffizi, Errico, Ricchi, Zanon, Marenco, Van Der Velden.

Allenatore: Punzi.

Arbitro: Sig. Eugenio Scarpa della sezione di Collegno; assistenti Sigg. Antonio D’Angelo di Perugia e Vittorio Consonni di Treviglio; Quarto Uomo Sig. Edoardo Gianquinto della sezione di Parma.

Note: Angoli: 2-1 per L’Aquila Montevarchi; ammoniti: Pavlev, Mercati, Dutu, Fracassini, Martinelli; recuperi: 1’ pt; 3’ st.