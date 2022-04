Domenica 3 Aprile 2022, 05:35

Davide contro Golia. Stadio Enrico Rocchi ore 14,30, una Viterbese con tante assenze in piena emergenza, ma costretta a fare punti per sperare ancora nella salvezza, ospita la corazzata Reggiana che scende in campo per vincere e giocarsi le ultime carte per raggiungere la vetta della classifica. "Affrontiamo la seconda forza del campionato - ha detto il tecnico gialloblù Alessandro Dal Canto - hanno un attacco bomba e ultimamente stanno facendo una marea di gol. Sarà una gara estremamente difficile per noi". Nonostante tutte le difficoltà, secondo l'allenatore la Viterbese può fare comunque risultato.

"Ci giochiamo le nostre possibilità - continua Dal Canto - perché nel calcio può sempre succedere di tutto. Si dovrebbero incastrano una serie di episodi cioè che noi dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'impatto sulla gara e del margine di errore facciamo una partita eccelsa e che loro invece dal proprio punto di vista non abbiano una giornata altrettanto eccelsa. E poi bisogna avere un po' di fortuna". La Viterbese è infatti in piena emergenza, poiché agli squalificati Mungo, Iuliano e Murillo si è aggiunta anche l'assenza dell'infortunato Megelaitis. "A centrocampo siamo contati - riprende Dal Canto - ne abbiamo tre. È chiaro che poi il problema sarà sui cambi a partita in corsa, dobbiamo stringere i denti e ottimizzare le qualità dei giocatori che abbiamo". Contro una Viterbese in difficoltà, arriva una Reggiana con il vento in poppa.

"La Viterbese deve aspettarsi una grande Reggiana difficile da battere - ha detto il tecnico emiliano Aimo Diana - ho visto i ragazzi molto carichi, scendiamo in campo per vincere". Per facilitare l'acquisto dei tagliandi per assistere alla partita ed evitare assembramenti davanti all'ingresso proprio a ridosso dell'inizio della gara, la biglietteria dello Stadio Enrico Rocchi sarà aperta già da questa mattina alle 11,30.

VITERBESE (4-3-3): Fumagalli; Semenzato, D'Ambrosio, Martinelli, Urso; Adopo, Maffei, Calcagni; Volpicelli, Bianchimano, Polidori. A disp. Bisogno, Marenco, Ricci, Polito, D'Uffizi, Alberico, Aromatario, Natale, D'Uffizi. All. Alessandro Dal Canto

REGGIANA (4-3-3): Venturi; Luciani, Rozzio, Cauz, Contessa; Rossi, Cigarini, D'Angelo; Arrighini, Zamparo, Lanini. A disp. Voltolini, Marconi, Camigliano, Rosafio, Scappini, Neglia, Libutti, Radrezza, Porcino, Sciaudone, Muroni. All. Aimo Diana

ARBITRO: Mario Saia di Palermo