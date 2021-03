29 Marzo 2021

di Marco Gobattoni

(Lettura 2 minuti)







Diverse partite dentro la stessa partita, emozioni che si susseguono ma alla fine la soddisfazione non può essere totale. La Viterbese impatta 2-2 contro il Potenza, dentro una partita riacciuffata per i capelli dalla chioma di Federico Baschirotto in pieno recupero. Nella bilancia gialloblù però, i pesi non sono spostati totalmente nel piatto della positività come il rammarico esternato dal tecnico Roberto Taurino in sala stampa dimostra. «Alla fine per come si era messa la partita possiamo essere anche soddisfatti del pareggio, ma dell'andamento della gara non sono totalmente felice - debutta nella pancia del Rocchi il mister gialloblù - il primo tempo abbiamo giocato con personalità e tecnica e abbiamo sprecato le occasioni per andare sul 2-0. Ad inizio ripresa abbiamo rovinato tutto prendendo un gol evitabile: su questo dobbiamo ancora lavorare molto». Limiti caratteriali e un pizzico di pigrizia nella voglia di difendere: queste le pecche che intercetta Taurino. «Nel nostro percorso siamo passati dal saper difendere come una squadra granitica, ad un gruppo che ama giocare e proporre un calcio offensivo e lo vediamo da come ci rispettano gli avversari. Quando ami giocare però, devi avere la stessa fame e cattiveria nella fase difensiva, altrimenti rischi di subire gol stupidi come è capitato a noi oggi. Di questo ne parlerò con i ragazzi: secondo me possiamo fare di più, ma dobbiamo crescere come squadra». Taurino, poi, non vuole parlare si salvezza ottenuta. «Questo ci ha danneggiato: la squadra ha percepito il traguardo ed ha mollato un po'. Dobbiamo guadagnarci ogni singolo punto». A cominciare dalla delicata gara di Catania in programma sabato prossimo.