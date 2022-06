Venerdì 24 Giugno 2022, 06:15

Grazie al suo nome, la Viterbese ha fatto il giro del mondo. Carolina Morace è stata il primo allenatore donna a guidare una squadra professionistica sotto la gestione di Luciano Gaucci nel campionato di Serie C1 dopo che la squadra gialloblù aveva ottenuto la promozione vincendo la C2 nella stagione precedente. In occasione del suo vittorioso esordio in campionato contro il Marsala nel settembre del 1999, lo stadio Enrico Rocchi ha ospitato reporters di tutto il pianeta facendo diventare per una domenica la città di Viterbo il fulcro del calcio mondiale. Nella scorsa stagione la Morace ha allenato la Lazio femminile ed è stata molto felice della salvezza ottenuta dalla Viterbese lo scorso 14 maggio nei playout contro la Fermana.

A distanza di circa 23 anni, torna però sulle circostanze che la portarono a lasciare la panchina gialloblù. Nella seconda giornata di campionato, dopo la vittoria contro il Marsala, la Viterbese perse 5-2 a Crotone e qualche giorno dopo Carolina Morace lasciò la panchina gialloblù, suscitando ovviamente molto stupore. "Fui io a dimettermi - ricorda - lo feci perché volevano mandare via il mio preparatore atletico. Però adesso a distanza di anni dico che feci un errore. Perché se avessi continuato sulla panchina della Viterbese, sicuramente avremmo fatto delle buone cose".

In quella stagione la Viterbese arrivò fino ai play-off per la Serie B e fu eliminata nel doppio confronto con l'Ascoli. In panchina si avvicendarono altri tre allenatori quali Giorgio Roselli, Paolo Stringara e Maurizio Viscidi a dimostrazione che si trattò di una campionato veramente difficile. Quella Viterbese era comunque formata da giocatori di primo piano che negli anni seguenti hanno fatto bene anche in Serie A. Basti pensare ad esempio ai nomi dei due centrocampisti Fabio Liverani e Davide Baiocco che poi hanno disputato varie stagioni nel massimo campionato italiano.

Dopo un dovuto accenno al passato che la vide protagonista sulla panchina gialloblù, Carolina Morace passa anche a parlare del presente. "Sono sincera - afferma - non ho seguito da vicino la Viterbese nella passata stagione. Ma ovviamente sono stata molto felice quando ho visto che la squadra si è salvata mantenendo questa categoria così importante per la città e per la tifoseria. Ricordo sempre con molto affetto la piazza di Viterbo, ricordo l'entusiasmo dei tifosi che senza ombra di dubbio meritano la Serie C visto l'attaccamento per la squadra della loro città". Per Carolina Morace è proprio la Serie C la categoria su misura per Viterbo.

"Anche se poi ci sono delle eccezioni - conclude - credo che in generale per città che si trovano vicino a Roma sia difficile disputare per diversi anni categorie sopra la Serie C. Faccio un grosso in bocca al lupo alla Viterbese per la prossima stagione, sperando che riesca a mantenere la categoria e dia soddisfazione ai suoi tifosi e a tutta la città". Anche in vista del prossimo campionato la Viterbese avrà una tifosa in più.