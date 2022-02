La Viterbese ha cambiato marcia: domina a Pesaro e vince 2-0. Primo gol per Bianchimano

Seconda vittoria esterna consecutiva per la Viterbese che batte 2-0 la Vis Pesaro. Al 7′ appoggio di Polidori per Pavlev che controlla e calcia col destro dalla distanza, conclusione insidiosa che trova la grande risposta di Farroni. Al 10′ gran cross di D’Ambrosio sulla destra, palla che finisce sui piedi di Polidori che appostato sul secondo palo calcia di destro ma non trova la porta. Al 26′ verticalizzazione per Volpicelli che da posizione defilata incrocia col destro, Farroni si distende e respinge. Al 27′ corner di Iuliano dalla destra per Martinelli che svetta su tutti ma il suo colpo di testa finisce di poco alto.

Al 38′ la Viterbese passa in vantaggio. Polidori dalla destra mette al centro, Iuliano non ci arriva ma dalle retrovie irrompe Pavlev che dal limite dell’area piccola col destro fa 1-0. I gialloblù chiudono in vantaggio il primo tempo. In avvio di ripresa i padroni di casa provano a reagire ma senza creare preoccupazioni alla porta di Fumagalli.

La prima occasione capita sui piedi di Adopo che da posizione favorevole colpisce sporco su un cross dalla sinistra di Volpicelli. Al 70′ Vis Pesaro vicina al pari con Cannavò che dopo un’azione personale si presenta davanti a Fumagalli ma non riesce a dare forza alla sua conclusione. Al 74′ Calcagni lancia Volpicelli in contropiede, assist di prima per Bianchimano che entra in area e dalla destra batte Farroni. Per Bianchimano, in campo da appena 2′, primo gol in maglia gialloblù.

Finisce 0-2, una vittoria importantissima che proietta la Viterbese a quota 21 in classifica, domenica prossima è in programma la sfida interna contro il Teramo.

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Gavazzi, Di Sabatino (35′ st Piccinini), Ferrini; Eleuteri (20′ st Sanogo), Acquadro, Coppola (20′ st Lombardi), Rossi (1′ st Saccani), De Nuzzo; Cannavò, Silenzi (35′ st De Respinis).

A disposizione: Campani, Manetta, Astrologo, Besea, Accursi, Rubin, Eleuteri, Bocci.

Allenatore: Banchini.

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D’Ambrosio, Ricci, Martinelli; Calcagni, Adopo, Iuliano, Megelaitis, Pavlev,; Volpicelli (41′ st Mungo), Polidori (27′ st Bianchimano).

A disposizione: Bisogno, Polito, Urso, D’Uffizi, Aromatario, Ferramisco, Marenco, Semenzato, Alberico.

Allenatore: Punzi.

Arbitro: Sig. Adolfo Baratta della sezione di Rossano; assistenti Sigg. Federico Linari di Firenze e Maurizio Barbiero di Campobasso; Quarto Uomo Sig. Alessandro Gresia della sezione di Piacenza.

Marcatori: 38′ pt Pavlev (V), 29′ st Bianchimano (V)

Note: angoli: 5-2 per la Vis Pesaro; ammoniti: Di Sabatino, Polidori, Cannavò; recuperi: 1’ pt; 4’ st.