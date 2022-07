Giovedì 28 Luglio 2022, 05:30

Passi avanti per la Viterbese nell'allenamento congiunto disputato ieri a Canepina con l'Equipe Lazio, la squadra degli svincolati della regione. La Viterbese si è schierata nuovamente con il 3-4-2-1 con Fumagalli in porta, Santoni, Ricci e Monteagudo in difesa, Semenzato, Andreis, Megelaitis e Manarelli a centrocampo e Volpicelli e Mungo trequartisti dietro l'unica punta Bianchimano. La partita si è messa subito in discesa per i gialloblù che sono andati subito in rete due volte con Volpicelli. Ha confermato i suoi progressi il centrocampo con Megelaitis che ha avuto più libertà di azione grazie alla copertura di Andreis. Ottima anche la prova del giovane Manarelli sulla fascia sinistra che ha spinto molto, anche perché comunque non ha trovato grosse difficoltà ad offendere sulla sua corsia di competenza. È chiaro che l'esterno va poi rivisto quando si troverà di fronte un avversario che a sua volta macina chilometri sulla propria fascia e quindi avrà anche compiti difensivi. Il primo tempo si è concluso con il punteggio di 3-0 grazie al sigillo di Bianchimano. All'inizio del secondo tempo D'Ambrosio ha preso il posto di Ricci al centro della retroguardia, mentre Polidori ha rilevato Bianchimmano in attacco. Nel corso della ripresa sono poi entrati in campo vari giovani tra cui anche il 2004 Simone D'Uffizi, che ha impreziosito la sua buona prova con la rete delle definitivo 4-0 segnata sul calcio di punizione. Proprio il giovane centrocampista è stato la nota più lieta della ripresa, avendo messo in mostra buone giocate. Ieri il 3-4-2-1 ha confermato che, se ben interpretato, può essere lo schema che calza a pennello per i giocatori a disposizione del tecnico Giacomo Filippi. È chiaro però, che il modulo va testato in partite più difficili e con avversari sicuramente di caratura superiore rispetto a quelli di ieri. Un riscontro si potrà avere già in occasione della partita con la Primavera della Roma che è stata anticipata a dopodomani con ingresso libero alle 17 a Canepina. Inizialmente la gara contro i giovani giallorossi era stata programmata per domenica 31 luglio all'Enrico Rocchi.