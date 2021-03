La Viterbese gioca bene, ma l'incubo Marotta la condanna: al Rocchi passa la Juve Stabia

Un gol di Marotta al 33' del primo tempo condanna la Viterbese alla sconfitta nel match andato in scena al Rocchi e valido per la giornata numero 31 del girone C del campionato di serie C. A decidere è stata la prodezza dell'attaccante ex Siena Alessandro Marotta, che quando vede la Viterbese si trasforma. Quattro le reti segnate in carriera contro la Viterbese con Marotta che ha sfruttato lo spazio concessogli dalla retroguardia gialloblù per battere Daga con un destro chirurgico.

La Viterbese però non ha sfigurato anzi, la compagine allenata da Roberto Taurino - priva di tre elementi importanti come Tounkata, Murilo e Simonelli - ha creato quattro palle gol che solo la giornata di grazia dal portiere stabiese Farroni ha evitato che si trasformassero in reti. Alla fine, alla Viterbese, rimane la buona prestazione: domenica prossima altro giro delicato; contro il Foggia bisognerà tornare a fare punti.

Viterbese (4-3-2-1): Daga 6; Markic 5,5, Baschirotto 6, Camilleri 6, Urso 5.5; Salandria 5,5(31's.t. Falbo s.v.), Bensaja 6 (45's.t. Porru sv), Adopo 6 (37's.t. Besea sv); Bezziccheri 6 (45's.t. Cannizzaro sv), Palermo 6,5, Rossi 6 (31's.t. Menghi sv). All. Taurino.

Juve Stabia (3-4-3): Farroni 7; Elizalde 6, Caldore 6, Mulè 6; Berardocco 7 (37's.t. Guarraccino sv), Vallocchia 6,5, Scaccabarozzi 6 (15's.t. Garattoni 6), Rizzo 6; Fantacci 6 (15's.t. Suciu), Marotta 7,5, Ripa 5,5 (23's.t. Borrelli sv, 37's.t. Bovo sv). All. Padalino.

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena.

Reti: 33'Marotta.

Note - ammoniti: Urso, Fantacci, Bezziccheri, Besea, Bensaka. Espulso Urso al 72'.

