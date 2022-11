La Viterbese gioca bene ma il Crotone passa 3-1 al Rocchi e la classifica fa paura. In settimana il nuovo allenatore?

Quattordicesima di andata. Al Rocchi la Viterbese riceve un Crotone che lotta nei piani alti della classifica. Debutto in campionato per Emanuele Pesoli che conferma dal primo minuto i giovani della Primavera Giglio e Spolverini in mezzo al campo.

Al 6’ i calabresi passano subito in vantaggio con Pannitteri che raccoglie sul secondo palo un cross proveniente dalla destra. Risposta al 9’ della Viterbese con il pallonetto di Spolverini che per poco non beffa Dini in uscita. Un minuto dopo botta di Andreis alta sopra la traversa. La Viterbese soffre su qualche angolo ma al 34’ verticale di Megelaitis per Volpicelli che trova sola in mezzo all’area Marotta: è l’1-1 quello realizzato dal bomber. A campo aperto la formazione di Pesoli trova spazio e Volpicelli al 36’ non trova la mira vincente. Sul finale di tempo ancora Volpicelli invita alla conclusione Nesta che non vede lo specchio. Crotone pericoloso solo al 45’ ma Monteagudo salva su Gomez.

Nemmeno il tempo di rientrare in campo ed il Crotone si riporta subito avanti dopo 45” con un gran gol di Chiricò che converge a destra a sinistra e la piazza sotto l’incrocio. Al 10’ i rossoblu sfiora il tris con la sforbiciata di Gomez sulla quale mette i guantoni Fumagalli. Pesoli cambia con gli innesti prima di Pavlev e poi di Polidori, D’Uffizi e Rodio. Proprio Polidori al 29’ con un missile chiama Dini alla deviazione in angolo. Nel quarto d’ora finale il Crotone chiude tutti gli spazi, la Viterbese colleziona tanti angoli nel forcing finale ma sono i calabresi in contropiede a chiudere la partita ancora con Chiricò. Al Rocchi finisce 1-3.

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; Riggio, Ricci, Monteagudo; Nesta (25’st Rodio), Andreis, Megelaitis, Giglio (30’st Simonelli), Spolverini (13’st Pavlev); Volpicelli (25’st Polidori), Marotta (25’st D’Uffizi). A disp. Bisogno, Vespa, Cats, Santoni, Di Cairano, Manarelli, Aromatario, Mbaye, Marenco, Cats. All. Pesoli.

CROTONE (4-3-3): Dini; Giron (35’st Crialese), Golemic, Bove (24’st Papini), Mogos (26’pt Calapai); Petriccione, Vitale (35’st Giannotti), Awua; Chiricò, Pannitteri (24’st Panico), Gomez. A disp. Branduani Gattuso Bernardotto, Rojas, Filosa, Cantisani, Abbruzzese, Giancotti, Tumminello. All. Nardecchia (Lerda squalificato).

ARBITRO: Marco Emmanuele di Pisa (ass. Pragliola di Terni e Parisi di Bari; IV° Frascaro di Firenze).

RETI: 6’pt Pannitteri, 34’ pt Marotta, 1’st 42’st Chiricò

NOTE – ammoniti Andreis, Volpicelli, Monteagudo, Riggio (V), Bove, Calapai, Chiricò (C). Corner: 6-4. Recupero 2’pt- 4’st Spettatori: 769.