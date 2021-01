La Viterbese vuole subito Murilo e blinda Tounkara. Inizia domani il mercato di riparazione, ma la società di via della Palazzina ha già le idee chiare su dove intervenire per migliorare la squadra e cercare di abbandonare il prima possibile la zona bassa della classifica. Il presidente Marco Romano spera di far arrivare già nei prossimi giorni l'attaccante brasiliano del Livorno, Murilo Otavio Mendes. "La trattativa è ben avviata" conferma il numero uno di via della Palazzina. La Viterbese è già in contatto da qualche settimana con l'entourage giocatore, in uscita dal Livorno, che gradirebbe anche la destinazione gialloblù. Una parte importante nella stretta finale della trattativa per portare Murilo a Viterbo già nei prossimi giorni, potrebbe giocarla Mauro Facci che a breve potrebbe entrare a far parte dell'organico gialloblù. Quest'ultimo infatti era già direttore sportivo del Livorno durante la stagione in cui Marco Romano è stato vicepresidente della società labronica, conquistando la promozione in Serie B e conosce quindi molto bene il giocatore. Classe 1995, a Livorno da cinque stagioni, Murilo ha sempre assicurato presenze e gol con la maglia amaranto, anche nei due campionati giocati in Serie B è stato uno degli elementi più utilizzati. In questa nuova stagione in Serie C, dopo la retrocessione nel campionato scorso, ha già totalizzato 15 presenze e 4 gol. L'intenzione del presidente gialloblù sarebbe quella di far esordire Murilo già nella prossima partita in programma il10 gennaio sul terreno di gioco del Catanzaro alla ripresa del campionato. In un eventuale 4-3-3, la punta brasiliana potrebbe essere l'attaccante di destra del tridente fornendo qualità ad un attacco che durante questo primo scorcio di campionato ha sempre faticato a trovare la via del gol, soprattutto nelle partite casalinghe dove ha messo a segno appena 4 reti. Un eventuale esordio di Murilo con la maglia gialloblù, già a Catanzaro, sarebbe provvidenziale per la Viterbese anche In considerazione dell' assenza per squalifica di Mamadou Tounkara. L'attaccante ex Lazio, ancora sotto contratto con la società di via della Palazzina, è stato accostato nei giorni scorsi a Foggia. "Tounkara ce lo hanno già chiesto in passato diversi club - ha commentato Romano - ed ha sempre diversi estimatori. È e rimane però un giocatore della Viterbese". Vista la squalifica di Tounkara, domenica 10 gennaio a Catanzaro sarà schierato al suo posto Alessandro Rossi. La Viterbese si potrebbe così presentare con il tridente in attacco formato da Murilo, Rossi e Simonelli. Il mercato gialloblù è però attento anche alla Serie D, nei prossimi giorni alcuni giovani che sono stati utilizzati in poche occasioni fino a questo momento potrebbero essere infatti ceduti nella categoria inferiore per permettere loro di giocare con più continuità. La Viterbese sta seguendo anche un giovane molto interessante della Serie D laziale che vorrebbe prendere già nelle prossime settimane.

