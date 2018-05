La Viterbese batte 1-0 il Pisa, mercoledì ritorno in Toscana per volare ai quarti dei playoff

di Marco Gobattoni

La Viterbese batte 1-0 il Pisa e compie un passo importante verso i quarti di finale della fase nazionale dei playoff. Nel ritorno di mercoledì prossimo all’Arena Garibaldi i gialloblù potranno anche pareggiare. L’inizio di partita è difficile: il Pisa parte forte e la Viterbese va in difficoltà senza però perdere l’equilibrio. Al 34’la svolta: Il sinistro magico di Sini si infila in porta e fa esplodere il Rocchi. Il vantaggio galvanizza la Viterbese che ha due buone palle per raddoppiare, ma Vandeputte non è preciso.



Ad inizio ripresa i padroni di casa partono forte e il solito Vandeputte non è reattivo nel ribadire in rete il destro da fuori di Cenciarelli. Nella seconda parte della ripresa il Pisa cresce ma trova una Viterbese attenta che non molla un centimetro e si prepara a vivere un’altra serata di gala nel ritorno di mercoledì prossimo a Pisa.

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA