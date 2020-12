Viterbese, qualcosa è cambiato. La vittoria arrivata in extremis dopo una clamorosa rimonta sul campo del Potenza, ha portato ottimismo ed entusiasmo nell'ambiente gialloblù. Quello che sorprende è il modo in cui la Viterbese riesca a trovare finalmente la strada della rete. Basti pensare, infatti che fino alla partita di mercoledì scorso giocata sul campo del Palermo, la Viterbese aveva l'attacco peggiore del campionato con 7 reti solamente all'attivo, messe a segno nelle prime 11 giornate. Nelle ultime 2 partite la Viterbese ha invece realizzato 6 gol, di cui la metà sono stati messi a segno dal difensore Mbende e 2 dal rientrante Simonelli. È chiaro che il passaggio alla difesa a quattro ha giovato molto sul rendimento del difensore gialloblù. Con questo schieramento Mbende è anche più sicuro quando esce dalla propria area palla al piede ed ha acquistato anche più fiducia nello spingersi in avanti sui calci piazzati, per poter sfruttare il suo colpo di testa che in queste ultime due partite è stata un'arma letale per gli avversari gialloblù. Il rientro di Simonelli, ha dato poi più carattere alla squadra in campo ed ha permesso anche alla Viterbese di sfruttare le fasce laterali grazie anche all'apporto sulla corsia opposta di Oliver Urso. Anche lui rientrato in squadra dopo un lungo infortunio. Questi due innesti hanno permesso alla squadra gialloblù di poter iniziare a costruire occasioni da rete degne di questo nome. Basti pensare che, dopo gli infortuni di Urso e Simonelli arrivati nelle prime giornate di campionato, la Viterbese si schierava con il con il modulo 3-5-2 utilizzando dei terzini come quinti di centrocampo che non avevano quindi le caratteristiche per assicurare la spinta giusta sulle fasce laterali. Anche il centrocampo ora riesce a fornire più palloni giocabili anche grazie a Bensaja, pure lui al rientro dopo una lunga assenza, che viene schierato finalmente nella posizione a lui più congeniale. Gli assestamenti in campo, hanno fatto acquisire alla squadra più consapevolezza nei propri mezzi permettendole di avere anche un diverso approccio alla partita. "Va bene la reazione che abbiamo avuto - ha detto il tecnico gialloblù Roberto Taurino - adesso abbiamo un'anima ed è questa la cosa che conta. Anche se comunque dovremmo continuare a lavorare duramente perché prendiamo gol con troppa facilità. Questa vittoria ci fa capire che siamo sulla strada giusta, dobbiamo essere umili e mettere in campo tutto quello che abbiamo." Oggi se ne saprà di più sulle condizioni di Mamadou Tounkara, uscito dal campo nei minuti iniziali della partita giocata allo stadio Alfredo Viviani di Potenza sembra per una distorsione. La rocambolesca sconfitta contro la Viterbese, non è stata digerita dai tifosi lucani, che dopo la partita hanno pesantemente contestato il presidente Salvatore Caiata che ha anche subito un'aggressione. Con un comunicato, la Viterbese ha espresso ieri tutta la propria vicinanza al massimo dirigente lucano.

