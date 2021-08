Martedì 10 Agosto 2021, 06:00

La Viterbese torna al Centro, mentre il Monterosi dovrà giocare al meridione il suo primo storico campionato in Serie C. Per i gialloblù un esordio piuttosto tranquillo in campionato, quello del Monterosi e di fuoco, dato che tenerla a battesimo sarà Zdenek Zeman.

Le impressioni della vigilia sono state confermate, il Monterosi ha quindi perso il ballottaggio con l'Olbia per evitare il girone del Sud. "Dispiace un po' non giocare il derby con il Monterosi - ha detto il presidente della Viterbese Marco Romano - ma sono convinto che faranno bene nel raggruppamento meridionale" .

La Viterbese nel girone centrale ritrova diverse nobili decadute quali ad esempio Siena, Cesena, Modena, Reggiana e Pescara oltre a tante vecchie conoscenze con cui si era misurata fino a tre anni fa. Il presidente Romano ritrova anche la Reggiana, di cui era stato socio proprio prima di prendere la Viterbese. "Della Reggio Audace sono stato il maggiore azionista - ha sottolineato - e sono contento di tornare al Mapei Stadium a giocare contro di loro con la mia squadra e i miei giovani".

Avvio soft per la Viterbese, che esordirà sul campo della Fermana e poi ospiterà l'imolese. Quindi partita ad Olbia, che anticipa due gare difficili come quella interna con il Cesena e la trasferta di Pescara. Nel girone meridionale, ii Monterosi troverà alcune piazze molto prestigiose, basti pensare che di esse 7 hanno già giocato in Serie A e 13 in Serie B. "Una pioggia di pesanti meteoriti sulla povera testa di una Cenerentola. Noi speriamo di sopravvivere. Sarà una grande festa" hHa detto il presidente Luciano Capponi. Questo è invece il commento del tecnico Davide D'Antoni. "È una sorta di B2 - ha detto il mister- da un lato conosciamo gli ostacoli che dovremo cercare di superare, dall'altro è motivo di stimolo e di entusiasmo. Siamo la squadra più a Nord e avremo trasferte lunghe. Ma ogni girone ha le sue difficoltà".

Per il Monterosi avvio di fuoco, perché la prima giornata arriva il Foggia a Viterbo e poi c'è subito la trasferta di Bari. Quindi altra gara casalinga con il Campobasso, trasferta a Potenza e poi la quinta giornata c'è il Palermo in casa. Per quello che riguarda la Coppa Italia, il Monterosi affronterà nel primo turno in gara secca il Teramo, mentre la Viterbese dovrà vedersela con il Gubbio.